Berlin. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Autos in Berlin-Tempelhof mit schwarzen Hakenkreuzen, weiteren rechtsextremen Zeichen und Schriftzügen beschmiert. Die Fahrzeuge waren im Tempelhofer Weg abgestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

( dpa )