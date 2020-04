1. FC Union stattet Talent Maciejewski mit Profivertrag aus

Schriftzug am Stadiongelände des 1. FC Union.

Berlin. Das 19 Jahre alte Talent Tim Maciejewski hat beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin einen Profivertrag unterschrieben. "Tim Maciejewski ist ein Perspektivspieler mit großem Entwicklungspotenzial", erklärte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, am Donnerstag auf der Homepage der Eisernen.

In der U19-Bundesliga hatte der Außenbahnspieler in der laufenden Spielzeit mit zwölf Toren und acht Assists auf sich aufmerksam gemacht. Er brauche allerdings sicher noch etwas Zeit, um sich als Alternative für unseren Profikader zu empfehlen, sagte Ruhnert. Maciejewski soll sich "in enger Absprache mit der Lizenzspielerabteilung" weiter entwickeln.