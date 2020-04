Unbekannte spannen Seil quer über Brücke: Radfahrer stürzt

Berlin. Unbekannte haben auf einer Brücke im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ein Seil quer über die Fahrbahn gespannt und damit einen Radfahrer zu Fall gebracht. Laut Polizei fuhr der 48-Jährige in der Nacht zum Donnerstag auf dem Schwedter Steg, einer Brücke für Fahrradfahrer und Fußgänger nahe dem Mauerpark.

Als der Radler vor ihm das in rund 1,40 Meter Höhe gespannte Seil bemerkte, bremste er zwar noch, stürzte aber trotzdem. Dabei verletzte er sich leicht an Armen und Beinen. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Die Polizei beschlagnahmte das Seil und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.