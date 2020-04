Berlin. Einen Personalausweis bestellen oder den Reisepass verlängern, das sind Anliegen aus Zeiten vor der Corona-Krise. Aber es wird die Zeit kommen, da Berlins Bürgerämter ihren Notbetrieb beenden. Die Zeit, wenn die Behördenbesucher all das nachholen werden, was in diesen Tagen nur noch bei äußerster Dringlichkeit funktioniert.

Sobald der große Ansturm nach dem Ende des Shutdowns womöglich schon im Mai kommt, heißt es für Tausende Berliner: Urlaub nehmen für den Amtsbesuch. Denn die Angebote der Bürgerämter bleiben trotz der wiederkehrenden Forderung nach Öffnungszeiten, die sich an Werktätigen ausrichten, auf einen Zeitraum beschränkt, wenn die allermeisten Berliner im Büro sitzen.

Wie stark die Ämter bei ihren Besuchszeiten noch immer auf eine Kernzeit von 9 bis 17 Uhr von Montag bis Freitag fixiert sind, zeigt eine Anfrage des Pankower CDU-Abgeordneten Stephan Lenz – einem Kritiker dieser Verfahrensweise. Laut Auskunft von Staatssekretärin Sabine Smentek spielt sich das Geschehen in den Bezirken im Umfang von 31 (Pankow und Neukölln) bis maximal 36 Wochenstunden (Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg) tatsächlich vor allem in dieser „Primetime“ ab. Bei Öffnungszeiten am Sonnabend gilt für acht von zwölf Bezirken: keine Zeit für Kunden. Neben Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow (jeweils vier Stunden an Sonnabenden) bilden nur Treptow-Köpenick (acht Stunden) und Reinickendorf (insgesamt 16 Stunden in mehreren Filialen) eine Ausnahme.

Wochenendöffnung von Bürgerämtern zieht Besucher aus anderen Teilen Berlins an

Aus Sicht von Stephan Lenz bedeuten die vier Ausnahmen zwar eine Verbesserung gegenüber früheren Zeiten – aber die Zäsur durch die Corona-Krise biete Gelegenheit, das System grundlegend zu überdenken.

„Es sollte in den Bürgerämtern mehr darum gehen, die Interessen derjenigen abzubilden, die besonders viel für die Gemeinschaft erwirtschaften. Das sind Familien, bei denen beide Eltern arbeiten gehen“, wirbt der Abgeordnete für eine Neuausrichtung der Ämter. Weg von den immer noch dominanten, starren Terminangeboten an Werktagen, hin zu flexiblen Zeiten.

Welche ungewollten Nebeneffekte es haben kann, wenn nur einige wenige Bezirke Ausnahmen machen und an Sonnabenden Termine anbieten, zeigte sich in den vergangenen Jahren besonders in Reinickendorf. Als sich hier Mitarbeiter bereit erklärten, regelmäßig auch am sechsten Tag der Woche Besucher zu bedienen, schritten besonders viele Berliner aus den übrigen Bezirken zum Amtsbesuch – so dass für die Reinickendorfer wiederum weniger Zeit blieb.

„Kleinstaaterei“ funktioniert nicht richtig

So beklagte SPD-Stadtrat Uwe Brockhausen, dass sein besonders motiviertes Team nicht abfangen könne, was im großen Rest Berlins anfällt. Ähnlich ergeht es auch Pankow, wo zumindest einmal im Monat an Sonnabenden Termine zu buchen sind. Wer öffnet, während die meisten Ämter schließen, wird mit einer starken Belastung abgestraft.

Aus Sicht von Lenz ein Beleg dafür, dass die Kleinstaaterei der zwölf Bezirke mit jeweils eigenen Terminplänen nicht richtig funktioniert. Was ihm als mögliche Lösung vorschwebt, ist kein Mehrbelastung an Wochenarbeitszeit für die Mitarbeiter der Ämter, sondern ein flexibles Rotationsmodell, bei dem verschiedene Bezirke nach einem verständlichen System reihum zum Wochenende öffnen und dafür werktags Arbeitszeit einsparen. „Für Familien wäre es gerade in dieser schwierigen Zeit wichtig, dass sie künftig auch Termine wahrnehmen können, ohne dafür Urlaub zu nehmen“, sagt der Abgeordnete aus Prenzlauer Berg.

Nach Auffassung der Senatsverwaltung für Inneres ist die Gestaltung von Öffnungszeiten der Ämter eine kommunale Angelegenheit. Und wie die Kommunen ihre Zeitkontingente für die Terminvergabe verwenden, daran hat Staatssekretärin Sabine Smentek nach der jetzigen Überprüfung nichts auszusetzen. Es sei zu erkennen, dass die Bezirke ihre Öffnungszeiten „kontinuierlich an den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger ausrichten“, verteidigt sie die jetzige Regelung. Und erteilt dem Rotationsmodell eine Abfuhr mit den Worten: „Eine Bedarfslage, die eine solche Maßnahme notwendig machen würde, ist nicht bekannt.“

Senat will lieber Termine in Berliner Bürgerämtern ausbauen

Selbst wenn tatsächlich Anlass zum Abändern des Terminsystems bestehe, sei dies nicht einfach zu verfügen. „Für die Umsetzung wären rechtliche Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Änderung von bezirklichen Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit sowie die Erstellung von Dienstplänen in den Bezirken notwendig“, warnt Smentek vor einem Konflikt, der sich so bald wohl nicht lösen lässt.

Ziel bleibt es laut der Staatssekretärin auch weiterhin, die Anzahl von verfügbaren Terminen für Amtsbesuche generell zu erhöhen, wodurch die Wartezeit sinkt. Schnellere Bearbeitung und einfachere Prozesse versprechen man sich zudem vom Ausbau von Online-Dienstleistungen, „so dass in der Perspektive der Besuch in einem Bürgeramt nicht zwingend notwendig ist“.

Ein Feld, auf dem die Berliner Bezirke allerdings ebenfalls uneinheitliche Schwerpunkte setzen. Während man in Pankow zum Beispiel Parkvignetten für Gäste sehr zügig per E-Mail bestellen kann, bestehen viele andere Behörden noch auf einen Antrag per Post – was dazu führt, dass in Pankow rund viermal so viele Vignetten verkauft werden wie in Mitte.