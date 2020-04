Milde Temperaturen in Berlin und Brandenburg

Berlin. Zum Ende der Woche bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg mild und trocken. So soll es am Donnerstag viel Sonne und kaum Wolken geben, wie aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Die Temperaturen liegen demnach bei maximal etwa 20 bis 24 Grad. In der Nacht zu Freitag soll es sich deutlich abkühlen, erwartet wird gebietsweise Frost in Bodennähe.

Tagsüber sind für Freitag ebenfalls Höchsttemperaturen von gut 20 Grad angekündigt. Zunächst soll es wolkig, ab Vormittag von Norden her zunehmend heiter sein. Nachmittags und abends kann es laut DWD in der Prignitz und im Havelland vereinzelt zu Windböen kommen. Etwas wechselhafter soll es am Samstag werden: Bei vielen Wolken soll nur in kurzen Abschnitten die Sonne zu sehen sein, bei maximalen Temperaturen von 14 bis 17 Grad.