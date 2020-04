BGH überprüft zweites Urteil gegen Ku'damm-Raser

Karlsruhe. Zwei als Mördern verurteilten Autorasern aus Berlin droht lebenslange Haft - wenn der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil nicht noch einmal aufhebt. Am Donnerstag (9.30 Uhr) wird in Karlsruhe verhandelt. Die Männer hatten sich nachts auf dem Kurfürstendamm ein illegales Autorennen geliefert. Als sie bei Rot über eine Kreuzung rasten, rammte einer von ihnen mit 160 bis 170 Stundenkilometern ein aus einer Seitenstraße kommendes Auto. Dessen Fahrer starb.

Das Berliner Landgericht hatte die Männer 2017 in einem aufsehenerregenden Urteil wegen Mordes verurteilt - so etwas hatte es bis dahin noch nie gegeben. Der BGH hatte dieses erste Urteil als fehlerhaft aufgehoben. Nach einem neuen Prozess sprach eine andere Strafkammer des Landgerichts die Männer im März 2019 erneut als Mörder schuldig. Dagegen haben sie Revision eingelegt. Das Urteil wird erst in den nächsten Wochen verkündet. (Az. 4 StR 482/19)