Bergmann-Klinikum: Beurlaubung der Leitung empfohlen

Potsdam. Nach dem sprunghaften Ausbruch des Coronavirus im Potsdamer Ernst von Bergmann-Klinikum könnte es nun personelle Konsequenzen geben. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur empfahl der Aufsichtsrat, dass die Geschäftsleitung beurlaubt und durch eine externe Kommission ersetzt werden soll. Am Mittwochabend wollte auch der Hauptausschuss der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung darüber beraten.

Laut eines Berichts der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ sprachen sich CDU und Linke im Vorfeld für die Beurlaubung aus. Die Grünen-Fraktionschefin Janny Armbruster forderte dem Bericht zufolge sogar eine Entlassung, und die Fraktion „Die Anderen“ plädierte für eine fristlose Kündigung. Die SPD sprach sich gegen Personaldebatten aus. Die Entscheidungshoheit liegt bei Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

Seit Mitte März häuften sich im Bergmann-Klinikum die Fälle von Covid19-Infizierten. Mit Stand von Dienstagnachmittag werden dort noch 59 Patienten behandelt. Davon liegen elf auf der Intensivstation, zehn von ihnen werden beatmet. Bisher starben 39 Menschen an den Folgen der Infektion.

Nachdem die Stadt der Klinik in der vergangenen Woche wegen nicht übermittelter Daten zu den Infektionen mit einem Zwangsgeld drohte, räumte die Leitung Versäumnisse ein. „Im Zeitraum vom 13. bis 26. März ist im Klinikum Ernst von Bergmann eine kritische Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie nicht ausreichend erkannt worden“, hieß es in einer Mitteilung. Man habe nachgewiesene Infektionen einzelner Mitarbeiter auf mehreren Stationen nicht in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht.

Ende März war die Zahl der Infizierten unter Patienten und Personal plötzlich deutlich gestiegen. Die meisten waren aber symptomfrei. Nachdem die Klinik dann alle Patienten und Mitarbeitenden testete, wurden es schlagartig noch einmal mehr. Die Stadt reagierte am 1. April mit einem Aufnahmestopp.

Stadt leitete Verfahren gegen Verantwortliche ein

Wenige Tage später leitete Schubert ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen drei Ärzte und die Klinikleitung ein. Demnach besteht der Verdacht, dass sie Infizierte nicht binnen der gesetzlich vorgegebenen Frist an das städtische Gesundheitsamt gemeldet haben. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft prüft auch, ob sie wegen Straftaten ermitteln soll.

Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI) empfahlen in der vergangenen Woche, das Bergmann-Klinikum zu Brandenburgs zentraler Covid19-Klinik zu machen. Die Stadt lehnte aber ab und trennte das Krankenhaus in mehrere Bereiche auf. Das RKI kritisierte, dass es durch den Umzug ganzer Stationen zu weiteren Corona-Übertragungen gekommen sein könnte.