Gesperrte Häfen und die Angst vor Corona

Der Berliner Hobbysegler Johannes Bravidor ist im Januar mit einer Crew auf dem Schiff „Telefonica Black“ in die Karibik aufgebrochen. Auf der Insel Antigua hat er zum ersten Mal vom Coronavirus gehört, und schnell wurde es auch in der Karibik ungemütlich. Einige Inseln haben sich komplett abgeschottet, die meisten Flüge wurden gestrichen. Obwohl die See um diese Jahreszeit als rau gilt, ist das Schiff jetzt auf dem Rückweg über den Atlantik. Wir erwischen ihn „1000 Seemeilen östlich von Florida“, wie er sagt. An einem ruhigen Tag nach vielen anstrengenden Tagen.

Wie geht es Ihnen?

Johannes Bavidor Nach vier Tagen anstrengendem Upwind-Beating für unser Boot „Telefonica Black“ sind alle froh, dass es heute den ersten Tag etwas ruhiger ist. Ein guter Tag, um Segel zu reparieren und nasse Sachen zu trocknen. Die Stimmung ist gut, und jeder versucht sich von den letzten Tagen zu erholen. Manche lesen, andere spielen Gitarre oder Mundharmonika.

Wie läuft ein normaler Tag für Sie ab?

Wir segeln ununterbrochen, Tag und Nacht. Das heißt im Schichtsystem, drei Stunden Segeln, sechs Stunden Pause und wieder von vorn. Vier Tage lang ein Leben in 40 Grad Schräglage, Wellen zwischen drei und fünf Metern, Regen, Essen wie unter der Dusche.

Fahren Sie ohne Halt durch?

Leider hat ein Teil unserer frischen Lebensmittel die letzten Tage nicht überlebt sodass, wir eventuell doch die Azoren anlaufen müssen, um neuen Proviant aufzunehmen. Unser ursprünglicher Plan war, bei der Ankunft in Europa schon 14 Tage in Quarantäne auf dem Boot gewesen zu sein.

Johannes Bravidors Lieblingsplatz an Bord, sagt er, ist am Ruder.

Foto: Privat

Wer ist alles an Bord?

Unsere Crew besteht aus zwölf Leuten. Darunter Deutsche, Briten, Franzosen, Polen, Slowaken, Schweizer und eine Kanadierin. Wir sind alle aus sehr unterschiedlichen Gründen auf dieser Fahrt nach Europa. Einige von uns waren in der Karibik und haben aufgrund des allgemein zum Erliegen gekommenen Flugverkehrs wegen Covid19 keinen Flieger mehr zurück bekommen.

Wie war die Zeit auf der Insel?

Zuletzt durften Boote Antigua und andere Inseln weder anlaufen, noch davor ankern, noch die Inseln verlassen. Ausgangssperren, Restaurants und Bars geschlossen, leere Supermärkte, strenge Kontrollen. Bei Zuwiderhandeln gab es Strafen von 2000 US-Dollar oder sechs Monaten Gefängnis. Täglich kommen neue Infizierten-Fälle und auch neue ­Tote hinzu.

Haben Sie Schutzausrüstung an Bord?

Bevor wir uns für die Rückkehr wieder an Bord begeben haben, haben wir uns alle einer freiwilligen Quarantäne unterzogen. Gleichzeitig hat jeder Fieber gemessen und darüber Buch geführt. Unser Boot „Telefonica Black“ ist ein ausgemustertes Volvo-Ocean-Race-Boot, eine Volvo 70. Boote in der Kategorie null wie dieses hier müssen spezielles medizinisches Equipment mitführen.

Was ist, wenn Sie trotzdem in einer Woche einen Ausbruch der Krankheit feststellen?

Wir versuchen zwar auch an Bord so hygienisch wie möglich zu sein, allerdings ist das auf dem begrenzten Raum eines Bootes kaum möglich. Deswegen ist es so wichtig, dass niemand von uns krank ist, wenn wir losfahren, denn wenn es einer bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es viele in kurzer Zeit haben. Im schlimmsten Fall das ganze Boot, und damit wären wir steuerungsunfähig auf dem Atlantik.

War zurücksegeln die einzige Option?

Mehrere Hundert deutsche und europäische Segler haben sich in Whatsapp-Gruppen organisiert. Manche davon werden in Gruppen zurücksegeln, andere allein. Manche lassen ihr Boot per Containerschiff zurückbringen. Es wurden Webseiten programmiert, um alle Boote zu registrieren. Wir haben eng mit den Konsulaten und Botschaften des Auswärtigen Amtes zusammen gearbeitet. Zwischenzeitlich wurde sogar diskutiert ob eine Fregatte der deutschen Marine als Leitzentrale und Unterstützung für die Boote zum Einsatz kommen soll.

Wann wurde klar, dass der Ausbruch auch auf euch große Auswirkung hat?

In den letzten drei Wochen hat sich die Lage auf den Inseln in der Karibikverschärft. Inzwischen gelten überall je nach Insel mehr oder weniger strenge Ausgangssperren. Supermärkte sind nicht mehr so gut gefüllt. Manche Inseln dürfen weder angelaufen noch verlassen werden. Boote dürfen ohne Zustimmung der Küstenwache nicht mehr bewegt werden. Man darf nur noch mit zwei Mann an Land, um das Nötigste zu besorgen. Es gilt Maskenpflicht. Polizei und Militär patrouillieren die Straßen. Auf manchen Inseln ist das Gewaltpotenzial leicht gestiegen. Regelmäßig werden Strom und Wasser an Land abgestellt.

Haben sich Freunde fürs Leben gefunden?

Auf jeden Fall. Die ganze Situation an Bord schweißt einen doch sehr zusammen. Man ist 24 Stunden am Tag zusammen, und das über Wochen. Dadurch lernt man sich intensiv kennen. Konflikte müssen schnell geklärt werden, weil man sich die schlicht nicht leisten kann. Im Zweifel ist jeder auf jeden angewiesen – im Extremfall, um das eigene Leben zu retten.

Welche Fähigkeiten haben Sie ausbauen können auf der Reise?

Ich weiß mehr über Sterne, Navigation, Wetter, Technik als zuvor und habe ein wenig Gitarre spielen gelernt. Man lernt bei so einer Reise täglich neu dazu.

Was haben Sie über sich gelernt?

Man lernt seine eigenen Grenzen gut kennen, sowohl physisch als auch mental. Man braucht Geduld und muss sich nach den Elementen richten und darauf reagieren.

Für welchen Moment hat sich das alles gelohnt?

Die tiefen und guten Gespräche während der Nachtwachen, wenn über uns die Sterne und der Mond scheinen. Herausfordernd war es, richtig schlimm war es zu keinem Zeitpunkt.

Haben Sie bereut, zu dieser Zeit die Reise gemacht zu haben?

Zu keinem Zeitpunkt. Im Gegenteil, mir gruselt jetzt schon davor, wenn diese Reise vorbei ist. Dass diese Reise zur Zeit von Covid19 stattfindet, macht es zu einem sehr besonderen Abenteuer. Außerdem gibt es gerade auch nicht mehr viele Möglichkeiten, anders als per Boot von der Karibik nach Europa zukommen. Flüge gehen ja nicht mehr.

Was ist Ihr Lieblingsort auf dem Boot?

Mit einer Tasse Tee am Ruder stehen und mit den Elementen kämpfen.

Was haben Sie am meisten vermisst?

Regelmäßig gut essen. Das schafft man manchmal nicht, weil die Situation es nicht zulässt. Deswegen isst man, so viel man kann in den wenigen freien Momenten. Nicht vermisst habe ich das Internet und immer erreichbar zu sein. Ich komme ganz gut mit mir allein zurecht.

Was werden Sie als erstes am europäischen Festland tun?

Meine Familie in Berlin anrufen, dass ich festen Boden unter den Füßen habe. Für Freunde und Angehörige ist es nicht leicht, wenn man weg ist und sie Tage oder Wochen nichts von einem hören, nicht wissen, wo man ist, außer irgendwo auf dem Atlantik. Dann ordentlich duschen, rasieren und lange schlafen.