Raus aus dem Homeoffice – rein in die Baustelle

Es herrscht ideales Baustellenwetter. Und die Straßen sind aufgrund der Corona-Krise so schwach frequentiert wie noch nie. Da fallen die Verkehrsbeschränkungen kaum ins Gewicht, endlos lange Staus bleiben aus. Eine der größten Einschränkungen gibt es noch bis 30. April auf der A100 Richtung Wedding. Wegen Instandsetzungsarbeiten an der Westendbrücke steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, es gilt Tempo 40. Zudem sind die Einfahrt Kaiserdamm und die Abfahrt Spandauer Damm gesperrt. Die Bezirksreporter geben einen Überblick über weitere Baustellen.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Die Bismarckstraße ist Höhe Wilmersdorfer Straße Richtung Ernst-Reuter-Platz bis Dezember auf drei Fahrspuren eingeengt. Auf der Kantstraße steht zwischen Weimarer Straße und Leibnizstraße in Richtung Budapester Straße bis Juli 2021 ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Mitte

Seit 6. April wird die Seestraße zwischen Müllerstraße und Guinea-/Antwerpener Straße voraussichtlich bis Ende Juli saniert, die Straße ist halbseitig gesperrt. Auch der Radweg ist nur eingeschränkt befahrbar. Ab 1. Juni wird die Sebastianstraße zwischen Heinrich-Heine-Straße und Alexandrinenstraße saniert. Die Fertigstellung ist für den 21. Dezember 2021 geplant.

Tempelhof-Schöneberg

Mitte April haben die Arbeiten an der Goltzstraße in Lichtenrade begonnen. Die Wolziger Zeile, Briesingstraße und Horstwalder Straße erhalten eine vorübergehende Asphaltdecke. Sie werden während des Ausbaus der Bahnstrecke „Dresdner Bahn“ und der Schließung des Bahnübergangs am S-Bahnhof Lichtenrade, als Umleitungsstraßen ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis 20. Mai andauern. Auch die Blohmstraße zwischen Illig- und Eggestorffstraße wird mit Asphalt überzogen. Die Arbeiten sollen bis 8. Mai beendet sein. Der Bereich Rubens- und Thorwaldsenstraße ist nach einem Wasserrohrbruch voll gesperrt. Wegen eines Fahrbahneinbruchs muss derzeit an der Wex- Ecke Hauptstraße am Innsbrucker Platz gebaut werden. Zwei Fahrbahnen sind hier gesperrt. Die Arbeiten sollen Mitte Mai beendet sein.

Steglitz-Zehlendorf

In Lichterfelde geht die provisorische Sanierung der Hildburghauser Straße weiter. Vom Steinheilpfad bis zur Bezirksgrenze Tempelhof-Schöneberg wird die Fahrbahndecke erneuert. Der erste Bauabschnitt von der Bezirksgrenze bis Stanzer Zeile ist abgeschlossen. Im zweiten Bauabschnitt bleibt die Fahrbahn aufgrund der Arbeiten zwischen der Einmündung Stanzer Zeile bis Höhe Steinheilpfad bis 7. Mai voll gesperrt. Die Busse nutzen einen Umleitungsstrecke. Die Grundsanierung der Hildburghauser Straße – seit 2000 geplant – verzögert sich weiter. „Im Mai 2020 beginnen umfangreiche Bauarbeiten der Wasserbetriebe rings um den Lichterfelder Ring“, sagt Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne). Deshalb müsse der Lichterfelder Ring gesperrt und die Hildburghauser Straße als Umleitungsstrecke genutzt werden.

Pankow

Direkt vor der Parkklinik Weißensee wird seit 2018 gebaut. Ab dem 27. April gehen die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung im Bereich der Zufahrt der Klinik in eine nächste Etappe. Das Bezirksamt Pankow geht beim Projekt Schönstraße inzwischen von einer Gesamtbauzeit von vier Jahren, bis voraussichtlich 2022, aus. Ein weiteres Großprojekt betrifft die A114. Nur durch die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeiten blieb sie bis heute nutzbar. Ab dem dritten Quartal starten die „Hauptleistungen“ des Straßenbaus – einschließlich des Neubaus zweier Brücken. Umfangreiche Sperrungen werden dann dazu führen, dass etwa 45.000 Fahrzeuge pro Tag die Baustelle umfahren müssen. Einschränkungen sind bis 2023 zu befürchten.

Reinickendorf

Weiterhin Bestand haben die Baustellen auf der B 96, Oranienburger Straße zwischen Göschenplatz und Techowpromenade (bis Juli 2021) und zwischen Am Nordgraben und Tessenowstraße (bis Ende 2020). Auch auf der Hennigsdorfer Straße zwischen Weidengraben und Heiligenseestraße wird noch bis 2022. Ab Juni wird auf der Veitstraße zwischen Berliner Straße und Buddestraße bis Oktober gebaut.

Spandau

Derzeit finden Leitungsarbeiten statt, so in der Hauptstraße in Staaken und seit dieser Woche an der Paulsternstraße, wo deshalb in beiden Richtungen zwischen Nonnendammallee und Gartenfelder Straße nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung steht. Ende der Bauarbeiten soll Anfang Juni sein. Bereits im März wurde mit dem Umbau des Ferdinand-Friedensburg-Platzes am U-Bahnhof Haselhorst begonnen, die Bauarbeiten sollen bis Oktober dauern. Es kommt zu wechselnden Einschränkungen für Autofahrer, aber auch für Fußgänger und Radfahrer. Ab Juni wird der Döberitzer Weg in Richtung Seeburg für umfassende Straßenbauarbeiten für etwa vier Wochen voll gesperrt. Weitere Bauarbeiten könnten in nächster Zeit noch hinzukommen. „Derzeit liegen der bezirklichen Straßenverkehrsbehörde ungefähr 25 Anträge auf die Einrichtung von Straßenbaustellen vor“, sagte Baustadtrat Frank Bewig (CDU).

Treptow-Köpenick

Vom 27. April bis zum 31. Mai wird ein neuer Fußgängerübergang auf dem Adlergestell gebaut. Die Baustelle befindet sich im Bereich Weerthstraße/S-Bahnhof Adlershof. Im ersten Bauabschnitt wird die Verkehrsführung von drei auf zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung eingeschränkt, im zweiten kommt es dann zur Begrenzung auf nur noch einen Streifen pro Richtung. Während dieser zweiten Bauphase sind außerdem der Südausgang des S-Bahn-Tunnels zum Adlergestell sowie der Gehweg stadtauswärts gesperrt.

Friedrichshain-Kreuzberg

Auf dem Mehringdamm, kurz hinter dem Platz der Luftbrücke, ist die BVG im Herbst/Winter 2018 in eine Baustelle der Wasserbetriebe eingestiegen, die dort Trink- und Abwasserleitungen sowie die Mischkanäle erneuert und Leitungen verlegt hatte. Die BVG dichtet die Tunneldecke des U-Bahnhofs neu ab. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird zwischen Spätsommer und Ende 2020 gerechnet. Eine Fahrspur entfällt sowie eine Parkspur auf der gegenüberliegenden Seite. Bis 2022 wird im Bereich anschließend ein Fahrstuhl eingerichtet. An der Ecke Gneisenaustraße/Mehringdamm gibt es bis Ende Monats größere Verkehrsbeeinträchtigungen: Während der Erneuerung von 200 Metern Abwasserdruckleitung durch die Berliner Wasserbetriebe kam es zu mehreren Schäden. Bis zum 30. April gibt es daher auf dem Mehringdamm nur je eine Fahrspur pro Richtung. Während die Arbeiten in diesem Bereich bis Juni dauern, kann ab Mai auf dem Mehringdamm nach Norden wieder zweispurig, auf der Gneisenaustraße nach Osten einspurig gefahren werden. An der Stralauer Allee in Friedrichshain bauen die Wasserbetriebe an Trink- und Abwasserdruckleitungen sowie Mischwasserkanälen. Rund 900 Meter Leitungen werden erneuert, während die Netzgesellschaft Berlin Brandenburg 175 Meter Gasleitungen austauscht oder saniert. Das Ausmaß war erst beim Eindringen in den Untergrund erkannt worden. Stadtauswärts läuft der Verkehr ohne Umleitung, stadteinwärts gibt es eine Umfahrung hinter der Elsenbrücke über die Markgrafen-, Persius- und Rochowstraße.