Cottbus. Familienglück in Cottbus: Im Carl-Thiem-Klinikum sind am Mittwochvormittag Drillinge zur Welt gekommen. Das Mädchen und ihre beiden Brüder wurden in der 32. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt, wie das Klinikum mitteilte. Sie sollen auf der Frühchenstation aufgepäppelt und dort bis zum errechneten Geburtstermin in rund acht Wochen betreut werden. Das Trio ist den Angaben nach die erste Drillingsgeburt in diesem Jahr am Carl-Thiem-Klinikum.

( dpa )