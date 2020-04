Berlin . Zumindest für einige der Berliner Kleinunternehmer geht der Shutdown vorläufig zu Ende: Seit Mittwoch darf der Einzelhandel in Berlin wieder öffnen. Das hatte der Senat am Dienstag beschlossen. Zugelassen sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter. Die Regelung gilt auch für Kaufhäuser und die einzelnen Geschäfte in Einkaufszentren.

Die Einzelhändler in den vielen Kiezläden freuen sich darüber, dass sie nun endlich wieder Kunden direkt beraten dürfen. Seit Tagen bereiten sie sich auf ihre Neueröffnung vor. Zwar gibt es überall Einschränkungen – aber viele der Kleinunternehmer sind optimistisch. Die Berliner Morgenpost steht an der Seite der Händler und stellt einige von ihnen vor.

Eva Dieterich kleidet Kinder ein

Die Freude bei Eva Dieterich (42) ist groß darüber, dass sie ihren Laden „Kalle, Clara und Co“ wieder öffnen darf. Seit über viereinhalb Jahren betreibt sie den Secondhand-Laden für Kinderkleidung an der Kienitzer Straße. In dem rund 40 Quadratmeter großen Geschäft verkauft sie Kinderbekleidung, Spielzeug und Bücher aus erster und auch aus zweiter Hand. Als sie erfuhr, dass sie ihren Laden von heute auf morgen schließen musste, sei es erstmal ein Schock gewesen. „Am Anfang war alles sehr ungewiss“, so Dieterich. Doch dann habe sich die Lage schnell wieder beruhigt und sie habe die letzten vier Wochen genutzt, um den Laden umzuräumen, von Winter auf Frühlingssachen umzustellen und sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern. Doch „den Kontakt zu meinen Kunden habe ich sehr vermisst“, so Dieterich. Um das Ansteckungsrisiko klein zu halten, will sie darauf achten, dass erstmal nur ein Kunde mit Kind in den Laden darf.

Kalle, Clara und Co, Kienitzer Str. 109, Neukölln, Mo., Di., Do. und Fr., 11–18 Uhr, Mi. und Sbd., 11–15 Uhr

Die Beckers lassen ihre Kunden mitreden

Herrlich, Männergeschenke

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Wer Geschenke für Männer braucht oder sich kleinen Luxus gönnen will, geht in Kreuzberg ins Geschäft „Herrlich“ von Gundula und Michael Becker. Von diesen Donnerstag an wollen sie wieder öffnen. Ihr Plan ist, in dem Laden für eine bessere Übersichtlichkeit einen Rundgang vorzugeben. „Aber ob sich die Kreuzberger das gefallen lassen“, sagt Michael Becker. Ihre Kunden sollen zur Wiedereröffnung Vorschläge schicken, wie sich der Einkauf sicher organisieren lässt.

Herrlich, Bergmannstraße 2, Kreuzberg, Mo.–Sbd., 12-18 Uhr, Tel. 030/784 53 95, info@herrlich-berlin.de

Frank Meyer darf wieder Küchen planen

Küchenexperte Frank Meyer

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Direkter Kundenkontakt ist Frank Meyer wichtig. Deswegen stand der 52 Jahre alte Selbstständige Tage vor der Senatsentscheidung in seinem Küchenfachgeschäft, um sich mit Aufstellern für den Sicherheitsabstand, Plexiglasscheibe, Stoffmasken, Desinfektionsmittel und Seife vorzubereiten. „Noch einmal durchreinigen, dann kann es für maximal zwei bis drei Personen pro Termin weitergehen“, sagt er gut gelaunt. Die in der Krise eingerichtete Online-Beratung will er beibehalten.

Küchenfachhandel Frank Meyer Berlin, Am Treptower Park 58, Mo. mit Termin, Di., Mi., Fr., 10–19 Uhr, Do., 12–20 Uhr, Sbd., 10–14 Uhr

Dieter Düvelmeyer öffnet sein Fotostudio

Der Berliner Fotograf Dieter Düvelmeyer

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Schlagartig ging die Nachfrage auf null. Dieter Düvelmeyer ist Fotograf. In seinem Studio an der Manteuffelstraße in Schöneberg konnte der Schauspieler- und Business-Fotograf plötzlich keine Kundschaft mehr empfangen. Zudem fehlten die Frisöre und Make-up-Artists, die seine Kunden zurechtmachten. Dieter Düvelmeyer hofft nun, dass diese ebenfalls bald ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Er habe aber auch festgestellt, dass er unter diesen Bedingungen gar nicht fotografieren wollte. Die Menschen hätten sich vor der Kamera sicher nicht wohlgefühlt. Und das hätte man auch auf den Fotos gesehen. Durch sein zweites Standbein als Gutachter habe sich der Produktdesigner über Wasser halten können. Hinzu kam der Kredit aus Landesmitteln. Jetzt will er die Arbeit hinter der Kamera wieder aufnehmen.

Dieter Düvelmeyer Photography, Manteuffelstraße 54, Schöneberg, Tel. 0178 /805 37 52, mail@ddphotography.de.

Kirsten Hübe stellt eine Umkleidekabine vor die Tür

Kirsten Hübe von It's O' Hara in Dahlem

Foto: Katrin Lange

Die neue Kollektion hängt seit Tagen auf den Stangen. Es sei ein Schock für sie gewesen, als die Läden schließen mussten, so Kirsten Hübe, seit zwei Jahren Inhaberin der Boutique „It’s O’Hara“. Denn sie müsse noch den Kauf des Ladens abzahlen, in dem sie Pullover, Jacken sowie Strickwaren aus eigener Herstellung unter dem Label Yoko Design anbietet. Weil nur ein Kunde ins Geschäft darf, stellt sie zu den Kleiderstangen vor der Tür auch eine Umkleidekabine auf.

It’s O’Hara, Königin-Luise-Straße 44, Dahlem, Mo.-Fr., 10-18 Uhr, Sbd., 10-16 Uhr

Tauchexperte Martin Fischer berät jetzt persönlich

Foto: Jörg Krauthöfer

Tauchshop und -schule, Schnorchelcenter, Werkstatt und Reisebüro: In der Action-Sport Tauchzentrale dreht sich alles um Wasser. Seit 1994 werden in Karlshorst Freunde des Tauchsports beraten. In den letzten Wochen half Filialleiter Martin Fischer (r.) und seinen Mitarbeitern der Online-Shop, um zurechtzukommen. „Es wurden viele Gutscheine für Tauchkurse gekauft.“ Den theoretischen Teil konnte man auch online absolvieren.

Action-Sport Tauchzentrale, Treskowallee 88, Lichtenberg, Mo.–Fr., 11–16 Uhr, Sbd., 11–14 Uhr

Melanie Müller bietet Perlensets auf Bestellung

Melanie Müller in ihrem Berliner Geschäft Bonitaperle.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Melanie Müller von Hindenburg freut sich darauf, ihre „bonitaperla Schmuckmanufaktur“ an diesem Donnerstag wieder öffnen zu können. „Die Bedingungen sind zwar nicht ideal, aber ich bin froh“, sagt die 51-Jährige. Während der Schließung hatte sie Fädelsets für Perlen nummeriert ins Schaufenster gestellt. „Kunden konnten ein Foto von dem Set machen und es mir schicken“, sagt sie. Sie habe es dann verschickt oder vorbeigebracht. Dies werde sie fortführen.

„bonitaperla Schmuckmanufaktur“, Leonhardtstraße 4, Charlottenburg-Wilmersdorf.