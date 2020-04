Corona in Berlin - Viele Fragen bei Schulöffnung

Berlin. Die schriftlichen MSA-Prüfungen sind vom Tisch – für die weiterführenden Schulen der Stadt ist das eine große Entlastung. Ob Lehrerverbände oder Elternvertretungen, die Entscheidung wurde durgehend begrüßt. Angesichts der knappen personellen Ressourcen müsse man Prioritäten setzen, hieß es aus der Senatsverwaltung für Bildung. Ob Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen oder Gymnasien: Alle atmen auf. Der MSA kommt so automatisch als Zertifikat, wenn die Zeugnisnoten der zehnten Klasse ausreichend sind und der Präsentationsprüfungsteil, den es beim MSA auch gibt, gut gelaufen ist.

Denn der Druck auf die Schulen in der Stadt ist groß: Wie soll es mit der Schulöffnung klappen? Schon jetzt basteln viele Schulen an eigenen Konzepten. In der Senatsverwaltung für Bildung, heißt es, favorisiere man für die Grundschulklassen bislang ein Schichtmodell. Eine Schülerschicht käme dann vormittags, eine nachmittags zur Schule. Bei den weiterführenden Schulen sind womöglich tageweise Blockmodelle passender. Nicht nur in den Schulen, auch in den Bezirken wartet man händeringend auf konkrete Informationen. So müsse man beispielsweise die Reinigung organisieren. Kommen zwischen den ersten und zweiten Schülerschichten die Reinigungskräfte und machen alles gründlich sauber? Das ist noch unklar.

Viele Lehrer fallen aus, weil sie zur Risikogruppe gehören

Eine Herausforderung ist es auch, dass viele Lehrer ausfallen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Das heißt, sie sind entweder über 60 Jahre alt oder haben Vorerkrankungen. In manchen Schulen müssen so 40 Prozent der Lehrerschaft zu Hause bleiben. Das wirkt sich schon bei den Prüfungen aus, darum bietet die Senatsverwaltung für Bildung an: „Schulen, welche nicht über ausreichend einsatzbereites Personal verfügen, werden wir insbesondere in der Prüfungsdurchführung durch Lehrkräfte benachbarter Schulen unterstützen.“ Das regele dann die Schulaufsicht.

Die Personalnot könnte bei der schrittweisen Schuleröffnung überhaupt zum Problem werden. Auch deshalb heißt es in einem Schreiben der Senatsverwaltung, dass „Beschäftigte aus den Risikogruppen ausdrücklich auf eigenen Wunsch (...) ihre jeweilige Tätigkeit aufnehmen können“. Voraussetzung sei dann allerdings eine „formlose schriftliche Eigenerklärung“. „Wir raten den Kollegen davon ab, diesen Weg zu gehen“, sagt Tom Erdmann, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin. Gerade in einer Pandemie gefährde man so das Gesundheitssystem. Außerdem fürchtet er moralischen Druck: „Was ist, wenn 15 Kollegen, die der Risikogruppe angehören, arbeiten und fünf nicht“, sagt er. Die müssten sich dann womöglich rechtfertigen.

Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, betont dagegen, die betreffenden Lehrer würden durch ein Merkblatt ausführlich über die Risiken aufgeklärt. Dank dieser Aufklärung scheide „eine Haftung des Arbeitgebers wegen (fahrlässiger) Verletzung seiner Fürsorgepflicht aus“. Behandlungskosten aber, die im Falle einer Infektion entstünden, würden „ohnehin von der Krankenkasse der jeweiligen Lehrkraft übernommen“, so Klesmann.

Doch was wird überhaupt unterrichtet? „Prüfungen haben Vorrang vor Unterricht“, heißt es. Der Schwerpunkt liegt also auf den Kernfächern – Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache. Dagegen laufen die Lehrer der Nebenfächer Sturm. „Gerade das Fach Geschichte erfordert das aktive Gespräch“, heißt es beispielsweise vom Verband der Geschichtslehrer. Man schlägt vor, zu rotieren: im Block mal Deutsch, Geschichte, Mathematik und Politische Bildung.

Anzahl der Klausuren kann reduziert werden

Richtig schwierig wird es für die Jahrgänge, die nächstes Jahr zu den Abiturienten zählen: im Gymnasium die elften und in Sekundarschulen die zwölften Klassen. „Um die mache ich mir die größten Sorgen“, sagt der Schulleiter des Heinz-Berggruen-Gymnasiums in Charlottenburg, Dirk Kwee. Ihre aktuellen Klausuren fließen schon ins Abitur ein. Eigentlich sind pro Halbjahr zwei Leistungskursklausuren und jeweils eine Grundkursklausur vorgesehen. „Die Anzahl der Klausuren kann verringert werden“, heißt es nun in einem Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung. Eine Leistungskursklausur sei ausreichend. Auch auf die Grundkursklausur könne „bei Vorliegen zwingender organisatorischer Gründe verzichtet werden“. Die Entscheidung treffe die Schulleitung.

Beim Abitur selbst, das aktuell geschrieben wird, gibt es auch eine Änderung: die Zweitkorrektur der Abiturklausur fällt in diesem Jahr weg. Ein zweites Urteil werde nur eingeholt, wenn die Abitur-Klausurbewertung mehr als drei Notenpunkte von der letzten Klausur abweiche. Auch damit will man die Kollegien entlasten.