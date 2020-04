Kudamm-Raser: Fall erneut vor dem Bundesgerichtshof

Berlin/Karlsruhe. Zweimal wurden Hamdi H. und Marvin N. vom Berliner Landgericht wegen Mordes zu einer lebenslange Freiheitsstrafe verurteilt. Die als Kudamm-Raser Bekanntgewordenen gingen bereits einmal erfolgreich dagegen vor. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies vor zwei Jahren bereits die erste Entscheidung der Berliner Richter zurück. Die wiederum bekräftigten ihr Urteil ein Jahr darauf. Am Donnerstag befassen sich die Karlsruher Richter nun mit der zweiten Revision.

Hamdi H. und Marvin N., damals 27 und 24 Jahre alt, lieferten sich in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 2016 auf dem Kudamm und Tauentzien mit ihren PS-starken Sportwagen ein Rennen. Dabei beschleunigten sie auf bis zu 170 Stundenkilometer und überfuhren mehrere rote Ampeln. So auch an der Ecke zur Nürnberger Straße. Dabei erfasste der Wagen von Hamdi H. das Auto eines 67-Jährigen, der noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen starb. H. kam durch den Aufprall ins Schleudern und prallte gegen das Auto von Marvin N., dessen Beifahrerin dabei schwer verletzt wurde. Die beiden Raser trugen nur leichte Verletzungen davon.

Das erste Berliner Urteil aus dem Februar 2017 sorgte nicht nur bundesweit für Aufsehen. Es schreibt auch Rechtsgeschichte. Denn erstmals wurden in Deutschland Beteiligte an einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang wegen Mordes verurteilt. Der Fall war damals auch Grundlage für eine Gesetzänderung. Wer an einem solchen Rennen teilnimmt, begeht keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat, die mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden kann.

Die Berliner Richter sahen einen Tötungsvorsatz

In seiner Urteilsbegründung attestierte der Vorsitzende Richter Ralph Ehestädt beiden Männern einen bedingten Tötungsvorsatz. Sie hätten sich über die Folgen ihres Handelns im Klaren sein müssen – auch darüber, dass ein Mensch sterben könnte. Das hätten sie aber billigend in Kauf genommen. Die schweren, schnellen Wagen wertete Ehestädt als „gemeingefährliche Tatmittel“ – ein weiteres Mordmerkmal. Nach der Revision der Beschuldigten entschied der BGH im März 2018 allerdings, dass die Verurteilung wegen Mordes auf einer „in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaften Grundlage“ basiere. Das Verfahren wurde nach Berlin zurückgewiesen, wo es neu aufgerollt wurde.

Im zweiten Prozess zeigte Marvin H. zwar Reue. Die 32. Schwurkammer des Berliner Landgerichts bestätigte im März 2019 allerdings das erste Urteil und entschied wieder auf eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs. Unmittelbar danach legten die beiden jungen Männer erneut Revision beim BGH ein.