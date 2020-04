Corona-Krise: Kollatz arbeitet an zweitem Nachtragshaushalt

Berlin wird zur Finanzierung der Corona-Krise und der Folgen in einem ersten Schritt auf die in diesem Jahr geplante Tilgung von Schulden von 325 Millionen Euro verzichten. Zugleich werden im laufenden Haushalt pauschale Minderausgaben angeordnet. Das sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Mittwoch im Hauptausschuss in der Diskussion um den ersten Nachtragshaushalt 2020.

Weniger Geld muss das Land etwa für Dienstreisen oder Schulessen ausgeben. Gleichzeitig würden erhebliche Ausgaben des Landes im Nachhinein vom Bund übernommen. Kollatz kündigte aber an, dass das noch nicht das Ende sei. Im Mai wolle er dem Parlament eine Vorlage für den zweiten Nachtrag vorlegen. Flughäfen verzeichnen nur ein Prozent der normalen Fluggastzahlen Kollatz sagte, von den landeseigenen Gesellschaften seien zuerst die Messe und der Flughafen „besonders dringlich" und hätten die akutesten Probleme. „Es fehlt mir schlicht die Phantasie, mir vorzustellen, dass es in diesem Jahr eine Internationale Funkausstellung oder eine Innotrans gibt", sagte Kollatz und beschrieb so die langfristigen Probleme der Messe Berlin GmbH. Die Flughäfen verzeichneten derzeit nur ein Prozent der normalen Fluggastzahlen. „Die Flughafengesellschaft fährt dadurch bis Jahresende 300 Millionen Euro operative Verluste ein", sagte Kollatz. Diese müssten die Gesellschafter ausgleichen. Der Anteil Berlins an dieser Summe beläuft sich auf wäre 115 Millionen. 100 Millionen Euro zusätzlich für die Stützung der Wirtschaft Das Corona-Krankenhaus auf dem Messegelände wird aus dem ersten Nachtragshaushalt mit 56 Millionen Euro finanziert. Für Schutzausrüstung sind in einem ersten Schritt 53 Millionen, in einem zweiten 90 Millionen Euro vorgesehen. Für die erwarteten Schadensersatzansprüche von Menschen, die von den Gesundheitsämtern offiziell in Quarantäne geschickt wurden, hat Kollatz 28 Millionen Euro vorgesehen. Für mobile Endgeräte für den Schulunterricht sind 1,9 Millionen Euro eingeplant. Große Summen kostet auch die Stützung der Wirtschaft. Hier rechnet Kollatz zunächst mit 100 Millionen Euro zusätzlich aus der Landeskasse, weil der Bund den Löwenanteil der Zuschüsse und subventionierten Darlehen übernehmen wird.