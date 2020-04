Geschäfte öffnen mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen

Berlin. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der Corona-Pandemie haben in Berlin am Mittwoch wieder viele Geschäfte geöffnet. Der große Ansturm blieb zunächst aus. Auf dem Kurfürstendamm im Berliner Westen etwa hielten sich nur vereinzelt Kunden in den Geschäften auf. Das Warenhaus Kadewe blieb am Vormittag zunächst geschlossen.

Im Shopping-Center Alexa am Alexanderplatz war ebenfalls viel Platz. An dem einzig offenen Eingang zählten Sicherheitskräfte die Kunden. Nicht alle Geschäfte hatten dort geöffnet. Vor der Elektrokette Mediamarkt bildete sich indes eine kleinere Schlange. Nur eine von insgesamt vier Etagen stand den Kunden dort zur Verfügung. Was sie dort nicht fanden, wurde von den Mitarbeitern aus dem abgeriegelten Bereichen geholt.

Der Senat hatte am Tag zuvor beschlossen, dass Verkaufsflächen bis zu 800 Quadratmeter wieder für den Einkauf geöffnet werden können. Auch Kauf- und Warenhäuser konnten unter dieser Vorgabe Teile ihrer Filialen öffnen. Pro 20 Quadratmeter dürfen die Händler jeweils eine Person in ihre Läden lassen.