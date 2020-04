Kloster Chorin wieder geöffnet: verkürzter Opernsommer

Chorin. Das Kloster Chorin (Landkreis Barnim) hat am Mittwoch nach mehrwöchiger Pause wieder seine Türen für Besucher geöffnet - auf Hygiene und Abstand soll geachtet werden. "Durch die Weitläufigkeit der Klosteranlage können Gäste einen genügend großen Abstand zueinander wahren", teilte das Kloster am Mittwoch mit. Es behält sich jedoch das Recht vor, einzelne Ausstellungsabschnitte geschlossen zu halten. Die Kreuzgänge, der Innenhof, die historische Klosterküche und die Klosterkirche seien aber auf jeden Fall zugänglich. Die verordneten Aufenthaltsregeln und Hygienevorschriften des Landkreises im öffentlichen Raum seien auch im Kloster einzuhalten. Der Choriner Opernsommer soll in verkürzter Version im September nachgeholt werden.

( dpa )