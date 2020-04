Mehr als 75 Millionen Euro gibt Berlin für die Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung in China aus. Kontakte von Vivantes helfen.

Corona-Schutzausrüstung: Berlin kauft in China günstig ein

Berlin hat aktuell in China medizinische Schutzausrüstung für mehr als 60 Millionen Euro bestellt und zum Teil schon geliefert bekommen. Mit Steuern und Transportkosten liegt die benötigte Summe bei mehr als 75 Millionen Euro.

Die Beschaffung der Senatsverwaltung für Gesundheit läuft über den kommunalen Krankenhauskonzern Vivantes. Die Manager dort haben langjährige Kontakte zu einem Partnerkrankenhaus in Shanghai. Sie sind so direkt an die Herstellerfirmen für Masken, Kittel und andere Schutzkleidung herangekommen und können relativ günstig einkaufen. Das geht aus einer aktuellen Vorlage für den Hauptausschuss hervor, der sich heute mit den finanziellen Folgen der Corona-Krise befasst.

Vivantes ist laut Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in der Lage, Masken, Kittel, Desinfektionsmittel, Einmal-Handtücher, Handschuhe und Brillen zu erheblich besseren Preise zu besorgen, als sie derzeit auf dem Markt aufgerufen werden.

Mund-Nasen-Schutz für 30 Cent, Schutzbrille für 2,31 Euro

So bekomme Berlin den einfachen Mund-Nasen-Schutz, der anderswo bereits bis zu 70 Cent kostet, für 30 Cent. In der ersten Tranche wurden 32 Millionen Stück geordert, was den Bedarf für drei Monate decken kann. 1,7 Millionen Schutzbrillen wurden zum Preis von je 2,31 Euro erworben. Sonst werden dafür bis zu sechs Euro verlangt.

Laut Gesundheitsverwaltung ist Berlin auf einem guten Weg, den Bedarf für drei Monate bei den einfachen und professionellen Masken zu sichern. Schlecht sehe es hingegen bei den Schutzkitteln aus.

Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses wird am Mittwoch die bislang nicht vom Haushaltsgesetzgeber genehmigten Ausgaben besprechen und billigen. Die „Bestellungen zu den angegebenen Konditionen“ seien „extrem zeitkritisch“ gewesen, um Krankenhäuser, Pflegeheime, Ärzte und andere „Bedarfsträger“ versorgen zu können. Deshalb habe man über Ostern nicht die Parlamentarier über die außerplanmäßigen Ausgaben unterrichten können, begründet Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) das Vorgehen.

Zunächst nur 25 Millionen Euro zugesagt

Der Hauptausschuss hatte zunächst nur 25 Millionen Euro für „außerplanmäßige Ausgaben“ zugelassen. Der Senat hatte später in seinem Beschluss für einen Nachtragshaushalt weitere 65 Millionen Euro zugesagt, die das Abgeordnetenhaus ebenso wie den gesamten Nachtrag nun billigen muss.

Von diesem Geld wurden in der vergangenen Woche 14 Millionen Euro tatsächlich ausgegeben. Teilweise stehen diesen Ausgaben auch Einnahmen gegenüber, weil die Nutzer zum Teil für die Schutzausrüstung bezahlen müssen.