Ab dem 4. Mai sollen in Brandenburg wieder Gottesdienste gefeiert werden können.

Gesundheit Gottesdienste in Brandenburg sollen wieder möglich sein

Potsdam. Ab dem 4. Mai sollen in Brandenburg wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Das Kabinett wolle dazu am Donnerstag eine Regelung für alle Religionsgemeinschaften treffen, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Mittwoch mit.