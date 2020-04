Kindesmissbrauch im Judoverein: Trainer schweigt vor Gericht

Sein Mandant wolle sich durch Schweigen vertreten. Das sagte laut der Sprecherin des Berliner Landgerichts Lisa Jani der Anwalt des Tegeler Judotrainers, der sich seit Dienstag dort wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verantworten muss. Ihm wird vorgeworfen, sich über Jahre an mindestens sieben Jungen vergangen zu haben. Insgesamt 32 Fälle im Zeitraum von 2006 bis 2018 werden dem 42-Jährigen, der hauptberuflich selbst Rechtsanwalt ist, zur Last gelegt. Zum Auftakt saß er mit Mundschutz im Verhandlungssaal.

Die mutmaßlichen Opfer sind heute in Teilen bereits volljährig. Zum Tatzeitpunkt waren sie laut Anklage zwischen zehn und 16 Jahren alt. Der Judotrainer muss sich unter anderem wegen schwerem sexuellem Missbrauchs von Kindern, sexuellem Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Körperverletzung verantworten. Denn zu seiner Befriedigung soll er die Kinder auch geschlagen haben. Als Vorwand habe er dabei angebliche schlechte schulische oder sportliche Leistungen genannt und mit dem Rausschmiss aus dem Verein gedroht. Die Jungen wiederum hätten in dem Mann eine „Vaterfigur“ gesehen und daher den sexuellen Missbrauch sowie die schmerzhaften Züchtigen über sich ergehen lassen, hieß es. Zu den Übergriffen soll es auf Sportfahrten im Ausland, im Ferienhaus des Angeklagten in Schweden, in seiner Berliner Wohnung, in einer Sporthalle und auf Toiletten gekommen sein.

Richter legt Beschuldigtem eine Aussage nahe

Fünf der sieben Geschädigten treten im Prozess als Nebenkläger auf, der vor einer Jugendkammer verhandelt wird. „Der Vorsitzende Richter sagte auf die Ankündigung des Schweigens, dass insbesondere in Jugendschutzsachen der Zeitpunkt eines Geständnisses sehr wichtig ist“, so Jani weiter. „Denn das wäre auch deshalb strafmildernd zu werten, weil des den Geschädigten die Aussage erspart.“

Der Prozess begann am Dienstag mit der Verlesung der Anklage und soll am Donnerstag mit der Beweisaufnahme weitergehen. Der Mann wurde im November 2019 festgenommen uns sitzt in Untersuchungshaft.