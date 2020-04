Judenhasser stören Holocaust-Gedenken

Eigentlich wollte Tswi Herschel möglichst vielen Menschen seine Geschichte erzählen. Der 77-Jährige wollte am Montagabend davon berichten, wie er als kleines Kind im Schrecken des Holocausts seine Eltern verlor. Wie sie aus den Niederlanden ins Konzentrationslager Sobibór deportiert und 1943 dort ermordet wurden. Davon, wie er als Baby nur überlebte, weil ihn nicht-jüdische Freunde seiner Eltern versteckten. Dazu war er zu einer Veranstaltung der Israelischen Botschaft in Berlin eingeladen, die wegen der Corona-Krise über das Videokonferenz-System Zoom stattfand und von Antisemiten gekapert wurde.

„Kurz vor eigentlichem Beginn sah man auf einmal, dass dieser Videokonferenzraum einen irren Zulauf bekam“, sagte Teilnehmer Kai Gembler am Dienstag. Der Gymnasiallehrer aus Emden ist mit Tswi Herschel befreundet. Plötzlich seien Pornobilder und Abbildungen von Adolf Hitler dort erschienen. In der Chatfunktion sei Tausende Male „Palestine“ geschrieben worden. „Meines Erachtens war das eine konzertierte Aktion“, so Gembler weiter. Es sei niederschmetternd und beschämend. Der Holocaust-Überlebende sei nicht zu Wort gekommen.

Veranstaltung kann später auf Einladung fortgesetzt werden

Jeremy Issacharoff, Israels Botschafter in Deutschland, machte den Vorfall am Dienstagmorgen auf Twitter öffentlich und verurteilte ihn scharf: „Die Respektlosigkeit gegenüber dem Gedenken an den Holocaust und der Würde des Überlebenden ist eine unbeschreibliche Schande und zeigt das offen antisemitische Wesen der Aktivisten.“ Denn die Veranstaltung fand am Vorabend des israelischen Feiertags Yom HaShoa statt, der an die sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden erinnert – aber auch an den jüdischen Widerstand wie etwa den Aufstand im Warschauer Ghetto 1943.

Die Veranstaltung selbst war Teil einer Reihe namens „Zikaron BaSalon“ (Erinnerung im Wohnzimmer). Vor knapp zehn Jahren begannen junge Menschen in Israel zu Yom HaShoa Holocaust-Überlebende in ihr Wohnzimmer einzuladen, um ihre Geschichten zu hören. Das entwickelte sich und fand in den Folgejahren auch in anderen Ländern statt. In diesem Jahr rief die zuständige Organisation Zikaron baSalon wegen der Corona-Pandemie dazu auf, digital einzuladen. Das tat auch die Israelische Botschaft in Berlin auf ihrer Facebook-Seite. Dazu habe man extra das System Zoom gewählt, weil sich Nutzer dort auch einbringen und Fragen stellen können, sagte eine Botschaftssprecherin auf Nachfrage. „Das Format ist ein Dialog.“ Es gehe nicht um Frontalunterricht, sondern darum, in Kontakt zu kommen. „Die Überlebenden sollen ihre Geschichten teilen.“

Das konnte Tswi Herschel, der 1986 nach Israel emigrierte, am Montagabend schließlich auch. Die Veranstaltung wurde zunächst abgebrochen, konnte aber dann ohne Störer fortgesetzt werden. Dann sei sie allerdings nur noch auf Einladung zugänglich gewesen, sagte Teilnehmer Gembler. „Tswis Geschichte hätte an dem Tag mehreren Menschen zukommen sollen“, bedauerte er.

Deutsch-Israelische Gesellschaft stellt Strafanzeige wegen Volksverhetzung

Der Vorfall sorgte für große Empörung. „Was für eine bodenlose Respektlosigkeit gegenüber den Überlebenden und dem Gedenken an die Verstorbenen“, twitterte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sagte der „Jüdischen Allgemeinen“, dass der Vorfall alle Befürchtungen bestätige, dass Rechtsradikale die Corona-Krise skrupellos ausnutzen würden, um ihr „braunes Gift“ zu verbreiten. „Dabei schrecken sie wie immer nicht davor zurück, das Leiden der Schoa-Überlebenden mit Füßen zu treten und sie erneut zutiefst zu verletzen.“ Uwe Becker, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, sagte der Zeitung, dass er Strafanzeige wegen Volksverhetzung einleiten wolle.

Ob auch die Botschaft rechtliche Schritte einleitet, war am Dienstag bis Redaktionsschluss noch unklar. Der Staatsschutz der Berliner Polizei ermittle wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sagte ein Sprecher.