Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich am Dienstag für die Lockerung des Spielplatz-Verbots ausgesprochen. Konkret forderte die Ministerin im Inforadio des rbb eine schrittweise Öffnung von Spielplätzen. In Berlins Bezirken hält man diesen Schritt jedoch für verfrüht.

„Wir haben gerade erst die durch die Allgemeinverfügung, nach der der Aufenthalt auf öffentlich zugänglichen Kinderspiel- und Bolzplätzen verboten ist, bis zum kommenden Sonntag verlängert“, teilte etwa der Sprecher des Spandauer Gesundheitsstadtrats Frank Bewig (CDU) mit. Das gleiche Datum nannte auch der Gesundheitsstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Knut Mildner-Spindler (Linke).

„Als Bezirksamt haben wir entschieden, die Nutzung der Spielplätze weiterhin bis zum 3. Mai zu untersagen. Dies betrifft alle 133 Spielplätze und acht Plätze zur Bewegung und Motorik“, ergänzte Martin Schaefer (CDU), zuständiger Bezirksstadtrat in Lichtenberg. Wenn es zu einer Öffnung kommen sollte, könne dies nur Berlinweit abgestimmt sein. Sonst komme es zu Besucherströmen quer durch die Stadt. „Klar ist für uns ebenso, dass wir nicht auf der einen Seite Spielplätze zu lassen und auf der anderen Seite Spielstraßen eröffnen werden.“ Man werde die Coronavirus-Infektionszahlen genau betrachten und dann

Auch der Neuköllner Gesundheitsstadtrat setzt auf ein einheitliches Vorgehen – und hat die geltende Allgemeinverfügung bis 26. April verlängert. „Ich bin sehr dafür, dass wir ein Chaos wie bei der Schließung verhindern und berlineinheitlich die Wiedereröffnung hinbekommen, so Stadtrat Falko Liecke (CDU). Auf der Telefonrunde der Gesundheitsstadträte mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) Ende dieser Woche werde das Vorgehen besprochen.

Liecke spielt damit auf den missglückten Start der Spielplatz-Sperrungen an. Alle zwölf Berliner Bezirke hatten vor gut einem Monat wegen der Coronavirus-Pandemie sämtliche Spiel- und Bolzplätze geschlossen. Aufgrund der Pandemie-Verordnung des Berliner Senats war dies jedoch eigentlich nicht vorgeschrieben. Zunächst hatten nur Mitte, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf, Spandau und Steglitz-Zehlendorf die sofortige Schließung beschlossen. Einen Tag später waren Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg gefolgt. Noch einen Tag länger brauchten Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und Treptow-Köpenick bekannt.

„Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat aktuell keine Entwarnung gegeben, was die Ausbreitung des Coronavirus in Berlin betrifft“, sagte Tim-Christopher Zeelen, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin. Insofern plädiere auch seine Fraktion bis zum 4. Mai vorerst alle Spielplätze in der Stadt geschlossen zu halten. „Auf Spielplätzen kommen Kinder immer zusammen, um gemeinsam zu spielen, ein Abstand von 1,5 Metern ist hier einfach nicht einzuhalten“, bekräftigt FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja. Giffeys Forderung nach Öffnung von Spielplätzen komme deshalb viel zu früh.

