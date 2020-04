Berliner LKA-Vize wird Brandenburger Polizeipräsident

Oliver Stepien soll neuer Polizeipräsident in Brandenburg werden.

Der bisherige stellvertretende Leiter des Berliner Landeskriminalamtes (LKA), Oliver Stepien, ist seit Dienstag der neue Brandenburger Polizeipräsident. Er wurde nach der Kabinettssitzung in Potsdam vorgestellt. Im Mai startet er in sein neues Amt. Die Personalie wurde allerdings von der Gewerkschaft der Polizei in Brandenburg kritisiert. Sie hätte sich eine interne Brandenburger Lösung gewünscht. Stepien sei ein „reiner Kripo-Mensch“, hieß es. Das sei wichtig, aber nicht entscheidend für die Brandenburger Polizei.