Berlin will Betreuung für alle Kinder "vor 1. August"

Berlin fährt schneller als geplant die Kinderbetreuung hoch. Ab kommenden Montag dürfen Kinder von Alleinerziehenden Tagesstätten besuchen. Auch die Regelungen für Eltern mit systemrelevanten Berufen werden gelockert. Ab Montag gilt, dass nur ein Elternteil etwa bei der Polizei oder in der Pflege arbeiten muss.

Weitere Berufe wie Logopäden und Zahntechniker wurden in die systemrelevanten Berufsgruppen aufgenommen. Die aktualisierte Berufsliste werde auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Bildung veröffentlicht, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Nach derzeitiger Planung sollen demnach deutlich vor dem 1. August alle Eltern wieder ein Betreuungsangebot für ihre Kinder erhalten. Einzelheiten, in welchen Schritten das erfolgen soll, müssten in den kommenden Tagen und Wochen mit den Trägern verabredet werden, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag. "Wir wollen aber nicht, dass es sich wie auf Bundesebene bis in den August zieht, sondern eine umfassendes Betreuungsangebot schon früher." Die Situation sei in Berlin als Stadtstaat besonders, weil es viele Alleinerziehende gebe.