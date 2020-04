Ramona Pop rechnet mit längeren Schließungen für Gastronomie

Berlin. Während Verbraucher in Berlin ab Mittwoch wieder in mehr Geschäften einkaufen können, bleiben Restaurants und Kneipen vorerst weiter geschlossen. "Wir haben heute beschlossen, dass es weiter bei den Takeaway- und Lieferdiensten bleibt", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag nach einer Sitzung des Senats mit Blick auf die Gastronomie. Die Perspektive für Öffnungen reiche eher in Richtung Sommer, sagte Pop. Viele Betriebe stelle eine so lange "Durststrecke" vor große Schwierigkeiten. "Deswegen sehen wir den Bund deutlich in der Pflicht", die betroffenen Unternehmen finanziell über diesen langen Zeitraum zu unterstützen.

( dpa )