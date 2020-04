Polizei stoppt Raser nach illegalem Rennen auf Autobahnen

Berlin. Die Autobahnpolizei hat in Berlin-Schöneberg einen Raser gestoppt, der sich auf den Autobahnen 100 und 103 ein illegales Autorennen geliefert haben soll. Vor den Augen einer Zivilstreife raste der Mercedes des Mannes mit einem weiteren Mercedes mit bis zu 185 Kilometer pro Stunde über die Straße, wie die Polizei mitteilte. Die Wagen überholten demnach in der Nacht zu Dienstag andere Fahrzeuge auch von rechts. Als die Raser die Autobahn 103 an der Abfahrt Saarstraße verließen, hielten die Beamten den Wagen des 26-Jährigen an. Sie beschlagnahmten Führerschein und Auto. Der andere Fahrer flüchtete. Sein Kennzeichen ist der Polizei bekannt.

Immer wieder liefern sich auf Berlins Straßen zumeist jüngere Autofahrer unerlaubte Rennen, zuweilen mit tragischem Ausgang. Am Sonntagabend baute ein junger Mann vermutlich bei einem illegalen Rennen mehrere Unfälle und fuhr davon. Bei der Festnahme wehrte er sich. Am Samstagnachmittag wurde eine unbeteiligte Autofahrerin bei einem illegalen Rennen mit zwei Wagen auf der Bundesautobahn 113 schwer verletzt.