Soforthilfe: 2500 Antragsteller geben Geld an die IBB zurück

Berlin. Immer mehr Antragsteller überweisen offenbar erhaltenes Geld aus dem Berliner Zuschuss-Programm der Corona-Soforthilfe wieder zurück. Wie die Investitionsbank Berlin (IBB) am Dienstag auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, verzeichnet die Förderbank des Landes bereits 2500 Rücküberweisungen in Höhe von 17 Millionen Euro.

„Das zeigt uns, dass die überwiegende Mehrheit der Antragsteller ehrlich ist. Außerdem liegt diese Zahl um ein Vielfaches höher als die der Ermittlungen bei möglichen Betrugsfällen. Diesen werden wir weiterhin mit großem Einsatz und in enger Kooperation mit den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden nachgehen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der IBB, Jürgen Allerkamp.

Ende der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Berliner Staatsanwaltschaft in 41 Fällen im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen wegen Subventionsbetrugs ermittelt. So hätten die Betrüger Zuschüsse „für nicht existierende oder nicht mehr aktive Unternehmen beantragt“. Die Ermittler gehen von einem Schaden in Höhe von mindestens 200.000 Euro aus. Anzunehmen ist, dass die Zahl der Fälle in den kommenden Tagen weiter ansteigen wird.

Insgesamt 200.000 Anträge für Soforthilfen in Berlin

Der Senat hatte Ende März ein Zuschuss-Programm für Kleinst-Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige aufgelegt. Das Geld sollte den Gewerbetreibenden vor allem dazu dienen, laufende Kosten wie Mieten oder Pachten weiter zahlen zu können, auch wenn die Einnahmen wegen der Corona-Krise zurückgingen oder sogar gänzlich ausblieben.

Um die Gelder schnell auszahlen zu können, verzichtete die IBB allerdings auf ein bürokratisches Antragsverfahren – und damit auf umfangreiche Nachweise zur Erfüllung der Antragsvoraussetzungen. Allein in der ersten Wochen wurde deswegen 1,3 Milliarden Euro Zuschüsse an 150.000 Antragssteller überwiesen. Insgesamt zählte die IBB bislang rund 200.000 Anträge.

Angestellter zahlt 9000 Euro zurück

Dennoch hat die einfach gehaltene Antragstellung auch dazu geführt, dass Berliner Geld erhalten haben, für die entsprechende Hilfen ursprünglich nicht gedacht waren. Ein Angestellter im Öffentlichen Dienst mit genehmigter Nebentätigkeit, dessen Name der Berliner Morgenpost bekannt ist, sagte: „Ich fand erstaunlich, wie schnell das ging. Innerhalb von 24 Stunden waren 9000 Euro Soforthilfe auf meinem Konto. Ich musste nicht einmal nachweisen, dass ich selbstständig bin.“

Um das Geld zu bekommen, habe er lediglich Namen, Steuernummer, Steuer-ID und Personalausweisnummer angeben müssen. Nennenswerte Einnahmeausfälle in seiner beruflichen Nebentätigkeit hatte er allerdings nach eigenen Angaben nicht beklagen müssen. Den 9000-Euro-Zuschuss habe er inzwischen an die Förderbank zurücküberwiesen.

IBB rechnet mit weiteren Rückzahlungen

IBB-Vorstandschef Jürgen Allerkamp hatte am Sonntag in einem Morgenpost-Interview zuvor erklärt, Korrekturen bei den Anträgen zu erwarten. „Überall steht ja, dass die Mittel dazu ­dienen, eine existenzbedrohende Liquiditätslage zu beseitigen. Und da wird es nicht reichen, wenn es in dem einen oder anderen Fall gerade ein bisschen knapp wird, nur weil die nächste Porsche- Leasingrate droht“, sagte Allerkamp und kündigte an, dass erhaltende Fördermitteln in diesen Fällen straffrei zurückgezahlt werden können.

In den nächsten Tagen werden zudem alle rund 200.000 Antragsteller eine E-Mail erhalten. Darin sollen noch mal Rahmenbedingungen und Voraussetzungen vor Augen geführt werden, so Allerkamp. Zurückgezahlte Zuschüsse fließen in den Landeshaushalt. Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hingegen wünscht sich ein anderes Vorgehen: „Sofern unberechtigte Zahlungen zurückerstattet werden, müssen diese denjenigen zugutekommen, die die Hilfe wirklich brauchen“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Partei, Christian Gräff.

Senat hat eigenes Programm mittlerweile beendet

Weil die Mittel erschöpft waren, hatte der Senat sein eigenes Zuschuss-Programm „Soforthilfe II“ beendet und das Verfahren auf ein einheitliches Bundesprogramm umgestellt. Antragsteller erhalten seitdem nur noch 9000 Euro aus Bundesmitteln. Die zuvor zusätzlich gewährten 5000 Euro aus Landesmitteln gibt es nicht mehr.