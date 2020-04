Berlin. Die Polizei hat eine lautstarke "Corona"-Party an einem Lagerfeuer in Berlin aufgelöst. Neun Menschen hätten am Montag gefeiert, viel Alkohol getrunken und sich in den Armen gelegen, teilte die Polizei am Dienstag über Twitter mit. Dabei seien sie um das Feuer getanzt und hätten "laut und spöttisch "Corona" gegröhlt. "Das ist in Zeiten von #COVID19 gar nicht lustig. Wir haben die #Coronaparty beendet."

( dpa )