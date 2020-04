Schrittweise Öffnungen der Bibliotheken in Brandenburg

Potsdam. Bibliotheken in Brandenburg dürfen an diesem Mittwoch wieder für ihre Leser öffnen - unter Beachtung hygienischer Schutzmaßnahmen. "Alle sind daran interessiert, dass der Schutz weiterhin höchste Priorität ist", sagte Cornelia Stabrodt, Vorsitzende des Bibliotheksverbandes Brandenburg. Sicherheitsvorkehrungen wie regulierte Besucherströme, Nutzung von Masken und Handschuhen, sowie eine Medienquarantäne würden getroffen.

Die Stadtbibliothek in Teltow (Kreis Potsdam-Mittelmark) und in Nauen (Kreis Havelland) öffnen einen Tag später am Donnerstag. Die Fouquè-Bibliothek Brandenburg an der Havel und die Stadtbibliothek Schwedt/Oder (Kreis Uckermark) öffnen voraussichtlich am 28. April. Universitätsbibliotheken bleiben dagegen bis auf Weiteres geschlossen, da sie sich oft in den Gebäuden der Hochschulen befinden.