Bundesliga-Fortsetzung: Hertha will DFL-Sitzung abwarten

Berlin. Hertha BSC will sich zu einer möglichen Fortsetzung der Bundesligasaison ab dem 9. Mai vorerst nicht äußern. Nachdem die Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) aus Nordrhein-Westfalen und Markus Söder (CSU) aus Bayern das Datum ins Gespräch gebracht haben, erklärte Hertha-Sprecher Marcus Jung am Dienstag, dass der Berliner Verein erst die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga mit den 36 Proficlubs am Donnerstag abwarten wolle.

Sollte es dann Fakten geben, werde man sich äußern. Nach aktuellem Stand ist der Spielbetrieb bis mindestens 30. April wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt.

"Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen, sukzessive den Rahmen verbreitert bekommen, was möglich ist und natürlich, dass wir idealerweise in den nächsten Wochen auch wieder in den Spielbetrieb zurückkehren können", hatte Sport-Geschäftsführer Michael Preetz am Sonntag im "Doppelpass" von Sport1 gesagt.

Der neue Trainer Bruno Labbadia bereitet die Mannschaft in seiner zweiten Woche im Amt auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor. "Der Auftakt war gut und intensiv mit den Jungs. Diese Woche wird es ähnlich weitergehen", sagte der 54-Jährige: "Wir werden unter Einhaltung der Vorgaben auf der einen Seite an gruppentaktischen Dingen mit und ohne Ball arbeiten und natürlich auch im konditionellen Bereich weiter intensiv trainieren, um auf den Tag X bestmöglich vorbereitet zu sein."