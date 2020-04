Müller will Maskenpflicht in Berlin

Berlin. Der Senat wird an diesem Dienstag erste Lockerungen für die Auflagen gegen die Corona-Pandemie in Berlin beschließen. Bis zum Vorabend der Sitzung waren noch nicht alle Details zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt. Aber einige Entscheidungen, die zum Teil am vergangenen Donnerstag vertagt worden waren, zeichneten sich nach Gesprächen der Berliner Morgenpost mit mehreren Beteiligten aus Kreisen des Senats und der Koalition ab. Gleichwohl bleibt das Regierungskabinett vorsichtig: „Wir sind mitnichten über den Berg“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss.

So wird es wohl analog zur bayerischen Regelung auch in Berlin in den nächsten Tagen eine Pflicht geben, in Bussen und Bahnen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für eine solche Regelung macht sich vor allem der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) stark. Allerdings gibt es nicht genügend medizinische Schutzmasken, die für alle Fahrgäste auch nicht leicht erhältlich sind. Deswegen ist von einem „textilen Mund-Nasen-Schutz“ die Rede. Notfalls tue es auch ein Schal, hieß es am Montag aus Koalitionskreisen. Die Grünen sind jedoch eher geneigt, es bei der entsprechenden Empfehlung der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten zu belassen und auf eine Pflicht zu verzichten.

In Berlin sollen ab Mittwoch mehr Geschäfte öffnen dürfen

Ab Mittwoch sollen in Berlin auch wieder mehr Geschäfte öffnen dürfen. Dabei gilt eine Flächen-Höchstgrenze von 800 Quadratmetern. Kaufhäuser müssten über diese Marke hinausreichende Verkaufsräume absperren, hieß es. In Shoppingmalls könnten die einzelnen Läden ebenfalls wieder Kunden empfangen, wenn es dafür geeignete Sicherheits- und Hygienekonzepte gibt. Es gehe darum, eine Regelung mit möglichst wenigen Ausnahmen zu erlassen.

Um die stark belasteten Familien zu entlasten, will Rot-Rot-Grün die Notbetreuung in den Kindertagesstätten ausweiten. Bereits beschlossen wurde, dass ab kommenden Montag auch solche Familien Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder haben, von denen nur ein Elternteil in einem als „systemrelevant“ anerkannten Beruf arbeitet. Darüber hinaus sollen die Kitas grundsätzlich allen arbeitenden oder in Ausbildung befindlichen Alleinerziehenden offen stehen.

Ab 4. Mai fährt die U-Bahn wieder im Normalbetrieb

U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in Berlin könnten in zwei Wochen wieder im gewohnten Takt fahren. „Wir bereiten uns darauf vor, am 4. Mai in den Normalbetrieb zurückzukehren“, sagte eine Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

In vielen Bundesländern waren am Montag die ersten Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft getreten, so öffneten dort wieder Geschäfte. In Berlin starteten die Abiturprüfungen unter besonderen Vorkehrungen wie Abstands- und Hygieneregeln.

Franziska Giffey bringt weitere Lockerung ins Gespräch

Angesichts der immer lauteren Diskussion über weitere Erleichterungen für Bürger und Unternehmen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eindringlich dazu aufgerufen, bei der Einhaltung der Regeln nicht nachzulassen. Andernfalls müssten die gerade erst beschlossenen Lockerungen wieder zurückgenommen werden. „Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen“, sagte Merkel in Berlin.

Fast gleichzeitig mit diesem Appell zur Disziplin brachte Familienministerin Franziska Giffey vom Koalitionspartner SPD aber eine weitere Lockerung ins Gespräch: eine vorsichtige Öffnung von Spielplätzen – insbesondere in Städten. Alle Kinder bräuchten Bewegung und freies Spiel, sagte sie. Man müsse darüber reden, inwieweit eine teilweise Öffnung möglich sei, etwa mit einer begrenzten Zahl von Kindern.

Auch im Fußball geht die Debatte weiter. Geisterspiele der Bundesliga sollten ab dem 9. Mai möglich sein. Das sagten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Live-Programm der „Bild“. Voraussetzung sei ein durchdachtes Konzept, so Laschet.

