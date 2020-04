Judolehrer wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Ab Dienstag muss sich ein Tegeler Judolehrer vor dem Berliner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-Jährigen vor, mehrere Jungen über Jahre sexuell missbraucht zu haben. Laut Anklage verging er sich zwischen 2006 und 2018 mindestens 32 Mal an den sieben Minderjährigen. Diese sollen während dieser Zeit zwischen zehn und 16 Jahre alt gewesen sein. Ihm wird unter anderem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und Körperverletzung vorgeworfen.

Der Trainer soll die ihm anvertrauten Jungen in Sporthallen, seiner Wohnung und während Turnierreisen im Ausland missbraucht haben. Die Taten seien laut Staatsanwaltschaft auch im Rahmen „erzieherischer Maßnahmen“ geschehen. „Die Geschädigten hätten ihn als Vaterfigur angesehen und den Missbrauch sowie damit häufig verbundene schmerzhafte körperliche Züchtigungen über sich ergehen lassen“, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Seit 2007 sei der Mann Vorsitzender des von ihm gegründeten Vereins. Er wurde am 18. November 2019 festgenommen. Wegen Wiederholungsgefahr befindet er sich seitdem in Untersuchungshaft.

Ursprünglich ging die Staatsanwaltschaft von nur sechs Opfern aus. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sei ein siebter mutmaßlicher Geschädigter ausfindig gemacht worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Dieser Fall sei separat angeklagt, werde aber gemeinsam verhandelt. Dem Beschuldigten droht bei einer Verurteilung eine mehrjährige Haftstrafe.

Fall erinnert an Kladower Angelverein

Der Fall erinnert stark an den eines ehrenamtlichen Jugendwarts eines Kladower Angelvereins. Der 50-Jährige steht seit vergangener Woche vor Gericht und war nur kurz vor dem Judotrainer verhaftet worden. Auch er soll sich über Jahre an Jungen vergangen haben. Die Ankläger werfen ihm unter anderem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Es soll außerdem kinderpornografische Bilder angefertigt haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm insgesamt 354 Fälle zwischen Sommer 2012 und Herbst 2019 zur Last. Sein jüngstes Opfer soll demnach sechs Jahre alt gewesen sein.

Die Verhandlung gegen den Jugendwart wurde am Montag fortgesetzt. Man habe weiter die mutmaßlichen Opfer per Video vernommen, sagte eine Gerichtssprecherin. Zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte findet der Prozess zum Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. „Der Angeklagte hatte angekündigt, sich zu einem Teil der Vorwürfe zu äußern“, so die Sprecherin weiter. Das sei für Freitag geplant.