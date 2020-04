Abi mit Abstandsregeln: „Schüler trainiert vom Supermarkt“

Berlin . Für wenige Schüler öffneten sich am Montag die Türen der Schule, damit sie die Abiturklausur im Leistungskurs Latein schreiben konnten. Offenbar lief es an vielen Schulen gut. „Unsere Schüler waren sehr diszipliniert“, sagte beispielsweise Dirk Kwee, Schulleiter des Berggruen-Gymnasiums in Charlottenburg. 21 Schüler nahmen an der Klausur teil, die wurden auf drei Räume verteilt. Desinfektionsmittel und Handschuhe für die Lehrer waren vorhanden, auch, weil man guten Kontakt zu einem Apotheker hat.

An jedem Platz hing ein Plastikbeutel, damit Müll gleich entsorgt werden konnte. Auch nach der geschriebenen Klausur blieben die Jugendlichen auf dem Pausenhof auf Abstand. „Man merkt, die Schüler sind schon trainiert vom Supermarkt“, sagte Kwee. Die Abstandsregeln seien inzwischen allen vertraut.

Um morgens den geregelten Einlass zu ermöglichen, sollten die Schüler zeitversetzt in Gruppen erscheinen. „Bei uns waren es zwei Gruppen – also nie mehr als elf Schüler“, so Kwee. Außerdem arbeiten viele Schulen mit Kegeln oder Markierungen auf dem Boden, damit die Abstandsregeln eingehalten werden.

Schulleiter Kwee hatte den Eindruck, dass die Abiturienten seiner Schule trotz der Corona-Umstände sehr gefasst waren. „Sie waren gut vorbereitet“, sagte er. Allerdings seien die Lernbedingungen seiner Schüler oft auch gut, viele hätten trotz mehrerer Geschwister ein eigenes Zimmer, konnten sich so problemlos zum Lernen zurückziehen.

Schulleiter: Wichtig, dass Abitur überall anerkannt wird

Schwieriger sind da in manchen Familien die Bedingungen für Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Neukölln. „Bei uns kommt es immer wieder vor, dass acht Familienmitglieder in einer 2,5 Zimmer Wohnung leben“, sagte der dortige Schulleiter Tilmann Kötterheinrich-Wedekind. Er wisse auch, dass der Protest unter seinen Schülern gegen die Durchführung des Abiturs in Zeiten von Corona groß gewesen sei.

Trotzdem steht er ganz klar hinter dem Abitur – gerade unter dem Aspekt der Bildungsgerechtigkeit. 93 Prozent der Schüler kommen aus Elternhäusern, in denen ursprünglich nicht deutsch gesprochen wird, viele haben einen arabischen und türkischen Hintergrund. Das Abitur eröffnet ihnen große berufliche Perspektiven. „Dafür ist es ganz wichtig, dass auch dieses Abitur überall anerkannt wird“, sagte Kötterheinrich-Wedekind, dass es also vollwertig ist. Das ginge nur mit der Abiturprüfung am Ende.

Für das Ernst-Abbe-Gymnasium beginnen die Abiturklausuren ab Mittwoch, dann wird Biologie geschrieben. 81 Abiturienten hat man hier, außer 15 Schülern haben alle ihr Kommen angekündigt. Bislang sei unter den Schülern kein Coronafall bekannt. Zwei Schulsozialarbeiter werden zur Beruhigung anwesend sein. Auch für den körperlichen Schutz ist gesorgt. In Neukölln wurden die betroffenen Schulen jeweils mit 300 Handschuhen sowie Desinfektionsmittel versorgt. Ist die Klausur beendet, kommt sie auf eine vorgeschriebene Ablagefläche, um so für die Lehrer die Zahl der Kontakte zu reduzieren.

Prüfung zum Mittleren Schulabschluss: „Völlig überflüssig“

Bauchschmerzen bereitet Kötterheinrich-Wedekind dagegen die bevorstehende Prüfung zum Mittleren Schulabschluss (MSA). „Die Prüfung ist völlig überflüssig“, sagte er. Es sei zwar gut, dass die 10. Klassen schon ab nächster Woche wieder in die Schule kämen. Aber die Zeit solle man lieber für guten Unterricht nutzen statt für Prüfungsvorbereitungen.

Anders als das Abitur ist das MSA vom Land geregelt. In Absprache mit dem Nachbarland Brandenburg und einer Schulgesetzänderung könnte man es dieses Jahr aussetzen, ohne, dass die Schüler Nachteile hätten. Das sieht auch sein Kollege Dirk Kwee vom Berggruen-Gymansium so. Anders als Abitur sei das MSA viel schwerer zu organisieren, weil dafür ein ganzer Jahrgang geschlossen auftaucht. „Das sind womöglich 128 nicht ganz so disziplinierte Zehntklässler“, so Kwee.

Viele Politiker sind gegen eine Absage der MSA-Prüfungen

Politisch ist eine Absage des MSA weiterhin möglich. „Diese Prüfung muss abgesagt werden“, forderte ganz eindeutig Regina Kittler von den Linken. Die Schule sei doch keine reine Prüfungsanstalt. Auch in der SPD-Fraktion wird das Thema weiterhin diskutiert, am Dienstag will die Fraktion dazu beraten.

Marianne Burkert-Eulitz, Bildungsexpertin der Grünen-Fraktion, hält dagegen am MSA fest. Schüler und Eltern bräuchten Klarheit, „das Schlimmste ist der Zustand der Ungewissheit“. Die Senatslinie sei nun mal, das MSA durchzuführen.

Auch Dirk Stettner von der Berliner CDU-Fraktion sieht keinen Grund zur Absage – „zumindest nicht aus organisatorischen Gründen“. Anders wäre es, wenn die Gesundheit der Schüler bedroht sei. Paul Fresdorf von der FDP-Fraktion meint, wenn das Abitur geschrieben werde, müsse man auch das MSA schreiben.

In der Senatsbildungsverwaltung verweist man auf die Kultusministerkonferenz, in der festgelegt wurde, dass „zentrale Prüfung“ abgelegt werden. Wie zentral das MSA allerdings ist, lässt man offen. „Wir beobachten die Lage genau“, sagte Martin Klesmann, Sprecher der Senatsbildungsverwaltung.

