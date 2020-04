Coronavirus: Krankschreibung nun doch weiterhin per Telefon möglich

Berlin. Die Kritik an der Entscheidung, dass Krankschreibungen wegen Erkältungen nicht mehr telefonisch ausgestellt werden dürfen, war massiv. Am Montag hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) daraufhin seinen Beschluss vom Freitag revidiert: Bei Atemwegserkrankungen ist nun doch weiterhin eine telefonische Rücksprache ausreichend, um einen Patienten krankzuschreiben.

Der Vorsitzende des G-BA, Josef Hecken, verwies dabei auf „unterschiedliche Einschätzungen zur Gefährdungslage für Patientinnen und Patienten in den Arztpraxen wegen zum Teil noch fehlender Schutzausrüstungen“, die es nach dem Beschluss gegeben hatte. Die Ausnahmeregelung solle nun bis zum 4. Mai verlängert werden, allerdings mit der Änderung, dass eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund telefonischer Anamnese für maximal eine Woche bescheinigt werden kann, eine einmalige Verlängerung sei möglich. Zuletzt betrug die maximale Dauer 14 Tage.

Zufrieden über die Verlängerung der Regelung zeigte sich Hartmut Kuske, stellvertretender Vorsitzender des Hausärzteverbands Berlin und Brandenburg (BDA). Es sei politisch so beschlossen, dass die Kontaktbeschränkung bis 4. Mai gilt, sodass es sinnvoll sei, auch in Arztpraxen den Kontakt mit Patienten bis dahin zu begrenzen. „Das gibt uns auch genug Zeit zur Vorbereitung“, so Kuske. Dass die Krankschreibungen nur eine Woche gelten sollen, hält der Arzt aus Bernau für vernünftig. Er habe dies ohnehin so gehandhabt, um eine zwischenzeitliche Kontrolle zu haben. „Das ist eine gute Variante“, sagte Kuske.

Ärzte glauben nicht an höhere Zahl von Schein-Krankschreibungen

Auch der BDA hatte heftige Kritik daran geübt, die Ausnahmeregelung zur telefonischen Krankschreibung auslaufen zu lassen. In einer Mitteilung sprach der Verband von einem „unverantwortlichen Rückschlag“. Argumentiert hatten die Hausärzte mit eben jenem Mangel an Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln. Das vorhandene Material werde für die Behandlung von Coronavirus-Infizierten gebraucht. „Wir können es uns deshalb nicht leisten, bei jeder Atemwegsinfektion aus Vorsorge Schutzmaterial zu verbrauchen“, so Kuske. Außerdem hätten nicht alle Praxen die Möglichkeit, Patienten, die möglicherweise an Covid-19 erkrankt sind, von anderen Patienten zu trennen.

Auch die Berliner Allgemeinmedizinerin Ayşe-Bettina Linder sagte am Montag, dass es weiterhin wichtig sei, dass die Ärzte geschützt werden – immerhin hätten sich schon zahlreiche Ärzte und Klinikmitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. „Der Mangel an Schutzausrüstung ist immer noch da“, sagte auch sie, in zwei, drei Wochen werde dringend wieder Nachschub benötigt. Dass Patienten die Möglichkeit ausnutzen, dass eine Krankschreibung ohne Untersuchung in der Praxis erfolgen kann, glaubt sie nicht. „Ich habe eine gute Beziehung zu meinen Patienten“, sagte Linder. Auch der BDA hatte darauf verwiesen, dass man die Patienten häufig seit Jahren kennen würde, was vor Schein-Krankschreibungen schütze.

Die zunächst bis 19. April befristete Ausnahmeregelung, bei Erkältungen eine Krankschreibung ohne persönliche Vorsprache in einer Praxis zu erhalten, war im März eingeführt worden. Ziel war es, Arztpraxen zu entlasten und Infektionsrisiken zu minimieren.

