Coronavirus in Berlin: IHK fordert neue Regeln für Sonntagsöffnungen

Berlin. Angesichts der Corona-Krise hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin Erleichterungen für den Einzelhandel mit Blick auf Sonntag- und Feiertagsöffnungen gefordert. Das Land Berlin sollte, so die Kammer, für mindestens zwei Jahre die Öffnungszeiten für den Einzelhandel flexibilisieren. Dies würde den von den Folgen der Corona-Pandemie massiv betroffenen Einzelhändlern zusätzliche Perspektiven eröffnen, die dramatischen Umsatzverluste zumindest teilweise auszugleichen, hieß es am Montag in einer Mitteilung.

Dazu müsste lediglich die im März vom Senat verabschiedete Allgemeinverfügung zu den Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsarbeit erweitert werden, so die IHK Berlin. Die Verfügung war am Sonntag ausgelaufen. „Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten unterstützt die Selbstheilungskräfte“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder. „Jetzt ist die Zeit für pragmatische, zielführende Lösungen. Die Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten würde zudem die Kundenströme entzerren und hilft vor allen kleinen Einzelhändlern neben den Stammkunden auch neue Zielgruppen zu erschließen“, so Eder.

Einzelhändler, die gezwungenermaßen in der Krise Kredite zum Überleben aufnehmen mussten, benötigten nun dringend zusätzliche Einnahmeperspektiven, um diese Schulden auch abzahlen zu können, betonte er.

Arbeitssenatorin lehnt Änderungen ab

Die Senatsverwaltung für Arbeit teilte auf Morgenpost-Anfrage mit, ein etwaiges Vorhaben, den Verkauf an Sonntagen durch Änderung des Berliner Ladenöffnungsgesetzes zuzulassen, verstieße gegen das Grundgesetz und sei daher nicht realisierbar. „Eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes wird es nicht geben. Wir werden garantiert nicht diejenigen, die jetzt in der Pandemie unter hohem Risiko die Läden am Laufen halten, zum Dank nach der Pandemie zur Sonntagsarbeit zwingen. Ich halte es für sehr problematisch, wenn jetzt schon die Ersten um die Ecke kommen, um im Schatten der Corona-Krise die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu schleifen“, sagte Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke).

Durch die Ausnahmeregelungen im Zuge der Corona-Krise sei zudem deutlich geworden, dass viele Geschäftsinhaber gar nicht das Bedürfnis hätten, die Sonntagsöffnungszeiten für ihre Läden zu nutzen.

Der Senat will am Dienstag über Lockerungen der Kontaktbeschränkungen beraten. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass Teile des Einzelhandels in Berlin ab Mitte dieser Woche wieder öffnen dürfen.

Grundlage dafür ist eine Absprache zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder. Demnach soll Läden mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern die Öffnung unter Auflagen erlaubt werden. Die Kontaktbeschränkungen, die etwa einen Abstand von mindestens 1,50 Metern empfehlen, gelten dabei weiter.

Wirtschaftsrat kritisiert 800-Quadratmeter-Grenze

Der Wirtschaftsrat Berlin-Brandenburg hat die 800-Quadratmeter-Beschränkung unterdessen kritisiert und gefordert, dass die Lockerungen der Ladenschließungen nicht an Betriebsgrößen oder Verkaufsflächen festgemacht werden, sondern an der Garantie adäquater Hygienemaßnahmen durch die Einzelhändler. Dies können zum Beispiel beinhalten, Besucherzahlen auf einen Kunden pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche zu begrenzen, Warteschlangen zu regulieren, sofern baulich möglich getrennte Ein- und Ausgänge anzubieten oder Schutzvorrichtungen an den Kassen anzubringen, sagte der Landesvorsitzende des Wirtschaftsrates, Nikolaus Breuel.

Es gebe viele Traditionsgeschäfte, die zum Teil jenseits der festgelegten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche liegen. „Diese einzigartige Struktur darf nicht durch existenzgefährdende Grenzziehungen zerstört werden“, erklärte Breuel. Die Metropolregion Berlin-Brandenburg sollte sich zudem, so Breuel, auf einheitliche Regeln verständigen. In Brandenburg hatte die dortige Landesregierung bereits entschieden, dass auch größere Geschäfte öffnen dürfen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen.

