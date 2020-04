Umfrage unter Eltern: So läuft das Homeschooling

Millionen Schüler in Deutschland können wegen der Coronavirus-Pandemie seit Wochen nicht zur Schule. Stattdessen bekommen sie ihre Aufgaben von den Lehrern per E-Mail oder über Schul-Apps gestellt. Aber nicht alle Kinder können vom Online-Unterricht profitieren.

Wegen der Krise können die Kinder nicht in die Schule. Der Bezirkselternausschuss in Mitte wollte wissen, wie das Homeschooling läuft.

Berlin . Die klassische E-Mail von Lehrern als Aufgabenvermittler liegt weiterhin an der Spitze, wenn es um das Thema „Homeschooling“ geht. Das ergab eine Umfrage des Bezirkselternausschusses in Mitte zum Thema, auf die 459 Familien im Bezirk geantwortet hatten. Gerade bei Grundschulen spielt die E-Mail mit 80 Prozent eine große Rolle, wogegen der Anteil des „Lernraum Berlin“ – der offiziellen Plattform der Senatsverwaltung für Bildung – in diesen Jahrgängen kaum messbar ist. Sehr gut angenommen wird dagegen diese Lernplattform von den Gymnasien des Bezirks, fast 70 Prozent der Lehrer organisieren ihren digitalen Unterricht über sie. Gemeinschaftsschulen bevorzugen dagegen „Online-Meetings“.