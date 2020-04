Berlin. Am Montag ist das neue Sommersemester an den Berliner Hochschulen gestartet. Doch anders als sonst blieben die Campusse der Universitäten leer, genauso wie die Vorlesungsräume und Bibliotheken. Denn um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden, müssen auch die Hochschulen der Hauptstadt erstmal vorübergehend geschlossen bleiben.

Stattdessen konnten die Studentinnen und Studenten zum Semesterstart zu Hause bleiben und von dort über Videokonferenzen die Vorträge ihrer Professoren verfolgen. Die Berliner Morgenpost hat sich stichprobenartig umgehört, wie gut der erste Tag der digitalen Lehre wirklich funktionierte.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

TU Berlin bietet mehr als 1500 Lernveranstaltungen an

Stefan Kühne (38), Professor im Fachgebiet der Mikro- und Feingeräte an der Technischen Universität (TU) Berlin, hat sich in den letzten Wochen viel Mühe gemacht, um seine Seminarinhalte den digitalen Anforderungen anzupassen. Insgesamt biete die TU mehr als 1500 Lernveranstaltungen für das bevorstehende Semester über das Internet an und decke damit zwischen 80 und 90 Prozent der bisherigen Präsenzveranstaltungen ab.

„Ich habe zum Beispiel kurze Videos zu meinen Seminaren produziert, in denen ich Bilder von meiner normalen Präsentation einblende, und die ich dann zusätzlich entsprechend vertont habe“, so Kühne. Diese lade er auf den internen Hochschulplattform hoch, sodass sich die Studenten diese dann jeder Zeit von zu Hause aus ansehen könnten. Außerdem sollen auch regelmäßig Videokonferenzen stattfinden, in denen sich die Studenten mit ihm austauschen können.

Lesen Sie auch: Das müssen Studenten zur Coronavirus-Krise wissen

Doch was nutzt die beste Vorbereitung, wenn die Technik hakt beim Ansturm von 34.000 Studenten der TU, die sich fast alle zeitgleich auf dem Internetportal anmelden. „Pünktlich Montag früh um zehn Uhr, war der Server so überlastet, dass einige Studierende für kurze Zeit nicht mehr auf die Seite kamen und somit nicht mehr weitermachen konnten“, berichtet die Maschinenbaustudentin Alice Wamser (23) aus Mitte. An die Umstellung müsse sie sich zwar erst gewöhnen, aber grundsätzlich habe ihr Kühnes Video über die „Verfahren und Methoden der Nanotechnologie“ gut gefallen, gefehlt habe ihr nichts.

Kein Zugriff auf die Plattform wegen überlasteter Server

Auch die Server der Humboldt Universität zu Berlin waren am Montagmorgen zeitweise so überlastet, dass die Studenten keinen Zugriff mehr auf die Lernplattform hatten. „Unser Professor hat uns dann schnell beruhigt und uns mitgeteilt, dass es für uns alle ein großes Experiment ist und wir uns davon nicht ermutigen lassen sollen“, berichtet Yannis Haug-Jurgan (27) aus Schöneberg, der gerade ins sechste Semester seines Jurastudiums an der HU startet. Die meisten seiner Kurse würden nun als Präsenzkurse online angeboten. „Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickeln wird, weil ich glaube, dass beispielsweise Diskussionen online nicht ganz so gut ablaufen, als wenn man den Leuten in einem Raum gegenübersitzt.“

Klar ist, dass das anstehende Semester den Alltag von Studenten und Lehrkräften gleichermaßen verändern wird – und von allen viel Flexibilität, Rücksicht und Verlässlichkeit voraussetzt. „Wir wissen, dass dieses Sommersemester ein außergewöhnliches wird“, sagt Matthias Kuder, Pressesprecher für Wissenschaft und Forschung beim Regierenden Bürgermeister von Berlin. Damit die rund 200.000 Studenten der Berliner Hochschulen ihr Studium fortsetzen können, seien alle Anstrengungen unternommen worden, um ein möglichst breites Spektrum an digitalen Lehr-, Lern- und Prüfungsangeboten aufzustellen. „Dabei sind wir realistisch, denn natürlich kann nicht alles sofort in die digitale Welt sinnvoll übertragen werden.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: