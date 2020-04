Die Berliner Universitätsklinik Charité sucht mitten in der Coronakrise zwei neue Vorstände. Die Posten sollen möglichst bis Jahresende besetzt werden, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) am Montag der Berliner Morgenpost. Bei der Suche nach den benötigten Fachkräften ist eine Personalagentur aus Hannover beteiligt, die unter anderem Anzeigen in überregionalen Zeitungen geschaltet hat.

Bei dem gesuchten Vorstand Krankenversorgung geht es um den Ersatz für den langjährigen Ärztlichen Leiter der Charité. Ulrich Frei hat die Altersgrenze bereits überschritten. Der Professor für Innere Medizin ist seit 2004 zuerst nebenamtlich, seit 2008 dann im Hauptamt für die medizinischen Belange der größten deutschen Universitätsklinik verantwortlich.

Sein Vertrag wurde verlängert, um nach dem Wechsel des Vorstandsvorsitzenden von Karl Max Einhäupl auf Heyo Kroemer im vergangenen Jahr Kontinuität zu sichern und nicht gleich zwei Neulinge an entscheidenden Positionen zu haben.

Nachfolger bekommt feste Position im Führungsgremium

In der aktuellen Krise, bei der die Charité einen großen Teil ihres Regelbetriebs auf die erwartete Welle von Corona-Erkrankungen umstellen muss, leistet der Ärztliche Direktor wichtige Dienste. Freis Nachfolger soll anders als bisher nicht nur kooptiertes Vorstandsmitglied sein, sondern dem Führungsgremium fest angehören. In der Person mit der nötigen ärztlichen Kompetenz soll künftig die Zuständigkeit für die Krankenversorgung als auch die Leitung des Klinikums liegen.

So hat es die rot-rot-grüne Koalition im Juni 2019 im Senat und im Oktober im Parlament in der Neufassung des Uni-Medizingesetzes beschlossen. Frei war bisher auch eine Art Vermittler zwischen den selbstbewussten Charité-Ärzten, die ihn 2004 in sein Amt gewählt hatten, und dem Vorstand. Mit der neuen Struktur soll auch das Management der riesigen Organisation erleichtert werden.

In diesem Gesetz ist auch vorgesehen, den Vorstand um eine weitere Position zu erweitern. Bisher wird die Charité vom Vorstandschef Heyo Kroemer, dem für die Wissenschaft zuständigen Dekan Axel Pries und der mit Finanzen und Infrastruktur betrauten Astrid Lurati sowie dem Ärztlichen Direktor geführt. Nun soll ein Vorstandsmitglied für Personal und Pflege hinzukommen. Damit ist der wichtige Bereich Pflege erstmals mit einem Vertreter im Leitungsgremium der Charité vertreten.

Personal- und Pflegevorstand soll Tarifverhandlungen führen

Der Senat will mit dieser neuen Struktur vor allem dem Fachkräftemangel insbesondere im Pflegebereich Rechnung tragen. Der Personal- und Pflegevorstand soll auch die Tarifverhandlungen für die mehr als 18.000 Charité-Beschäftigten führen. Nach der veröffentlichten Stellenbeschreibung werden für beide Posten erfahrene Fachleute und dabei bevorzugt Frauen gesucht, die am besten bereits Erfahrungen auf Leitungspositionen in Universitätskliniken gesammelt haben. Auch Charité-Chef Kroemer hatte vor seinem Wechsel nach Berlin bereits die Universitätsmedizin in Greifswald und in Göttingen geführt.

Auch der Aufsichtsrat der Charité unter Vorsitz des Regierenden Bürgermeisters und Wissenschaftssenators Michael Müller (SPD) wurde im Zuge des Uni-Medizin-Gesetzes neu strukturiert und mit neuen Persönlichkeiten besetzt. Seit März ist mit Irmtraut Gürkan die langjährige kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Heidelberg stellvertretende Vorsitzende des Kontrollgremiums. Auch der Pharmazie-Vorstand des Bayer-Konzerns, Stefan Oelrich, ist jetzt ein vom Berliner Senat ernannter Charité-Aufseher.