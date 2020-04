Bund fördert Digitalisierung von ländlichen Bibliotheken

Berlin. Der Bund will die Digitalisierung von Bibliotheken im ländlichen Raum unterstützen. Dazu wird ein Hilfsprogramm in Höhe von 1,5 Millionen Euro aufgelegt. "Zur Verbesserung der digitalen Ausstattung und zur Umsetzung zeitgemäßer Bibliothekskonzepte" können jeweils bis zu 25 000 Euro beantragt werden, wie es in einer Mitteilung vom Montag heißt. Bibliotheken seien "wichtiger Teil der kulturellen Infrastruktur", sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Ziel sei es, Bibliotheken als Orte der Kultur, des Wissens und der Begegnung zukunftsfähig zu machen. Das Programm richtet sich an Bibliotheken in Gemeinden mit bis zu 20 000 Einwohnern.

( dpa )