Tagesmutter erfolgreich gegen Schließung von Tagespflege

Cottbus/Forst. Tagesmütter in Brandenburg sind von den rechtlichen Einschränkungen des Landes in der Corona-Krise nach Einschätzung des Verwaltungsgerichts Cottbus nicht erfasst. Eine Tagesmutter hatte mit einem Eilantrag gegen die Schließung einer von ihr betriebenen Kindertagespflegestelle im Kreis Spree-Neiße Erfolg. Es gebe zwar keine Zweifel, dass das Coronavirus übertragbar sei, erklärte das Gericht am Montag (VG 3 L 164/20). Tagesmütter fielen aber nicht unter Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe aus der Eindämmungsverordnung des Landes und ebenso wenig unter eine Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums zur Kindertagesbetreuung. Der Beschluss fiel bereits am 3. April.

Spree-Neiße-Landrat Harald Altekrüger (CDU) habe in einer eigenen Allgemeinverfügung den Betrieb von Tagesmüttern ausgenommen, aber in einer Einzelverfügung den Betrieb verboten, erklärte ein Gerichtssprecher. Nach einer Anweisung des Gesundheitsministeriums vom 15. März sind Kindertagespflegestellen von der Schließung von Schulen und Kitas ausgenommen. Am 23. März empfahl das Bildungsministerium dann, alle Kindertagespflegestellen in Brandenburg zu schließen - nur die, die der Notfallbetreuung dienten, könnten weiterbetrieben werden. Nach Angaben des Ministerium gibt es derzeit rund 1000 Kindertagesmütter und -väter. In Brandenburg dürfen bis zu fünf Kinder betreut werden.