Erste E-Tretroller kehren zurück auf Berlins Straßen

Berlin. Ein großer Vermieter von E-Tretrollern stellt seine Fahrzeuge trotz der Corona-Krise wieder zurück auf die Berliner Straßen. Nach einer mehrwöchigen Pause würden jetzt zunächst 100 sogenannte E-Scooter zum Ausleihen bereit sein, teilte die Firma Lime am Montag mit.

Mitte März hatten Lime und einige andere Vermieterfirmen ihre Roller eingesammelt. Das Berliner Unternehmen Tier hatte seine Fahrzeuge allerdings auch in den vergangenen Wochen auf den Straßen gelassen, obwohl deutlich weniger Menschen im Verkehr unterwegs waren und die Touristen als Hauptzielgruppe fehlten.

Die neuen E-Tretroller durften seit dem 15. Juni 2019 in Deutschland auf Straßen und Radwegen gefahren werden. Vor allem junge Menschen nutzten die Leihroller in Großstädten. Ein Boom blieb aber in Deutschland aus. Es gab zudem Kritik, weil die Roller oft an unpassenden Stellen abgestellt wurden und im Großstadtverkehr wackelige Fahrzeuge sind.

In Berlin waren E-Tretroller im vergangenen Jahr laut Statistik in 284 Unfälle verwickelt. Dabei wurden 145 Menschen leicht und 32 schwer verletzt. Bei knapp 90 Prozent dieser Unfälle waren laut Polizei die Fahrer der E-Roller schuld.