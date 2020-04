Volleys-Manager Niroomand: Noch keine Einigung mit Grankin

Berlin. Manager Kaweh Niroomand hat eine angeblich feststehende Vertragsverlängerung des deutschen Volleyball-Meisters Berlin Volleys mit dem russischen Leistungsträger Sergei Grankin dementiert. "Kann ich nicht bestätigen", sagte Niroomand der "Berliner Zeitung" (Montag). Zuvor hatte das Internetportal "World of Volley" berichtet, dass der 35 Jahre alte Olympiasieger Grankin bereits einen Vertrag für die kommende Saison vorliegen habe und diesen nur noch zu unterschreiben brauche. Zuspieler Grankin war in der wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Spielzeit in den vergangenen Monaten einer der stärksten Profis im Team der Volleys. Er ist seit 2019 für die Berliner aktiv.

Niroomand und Trainer Cedric Enard würden jedoch trotz der wirtschaftlich schwierigen Situation bereits "an einem Kader basteln, der sicher nicht schwächer ist als im letzten Jahr", sagte der Manager. Ein Verbleib von Grankin gilt als durchaus wahrscheinlich.

Jedoch bleibe die Ungewissheit, welche Partner dem Club in Zukunft aufgrund der Corona-Krise erhalten bleiben. "Was ist in der nächsten Saison? Sind die Hotels, die Busunternehmen, die Druckereien, die Dienstleister in der Lage, uns weiterhin zu unterstützen? Die Krise wirft uns eher zurück, als dass sie uns nach vorne bringt", sagte der 67 Jahre alte Niroomand, der sich selbst mit dem Coronavirus infiziert hatte. Er gilt allerdings bereits wieder als genesen.