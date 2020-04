Berliner Moscheen befürchten weniger Spenden in Corona-Krise

Blick in den Gebetsraum einer Moschee in Berlin-Neukölln.

Berlin. Die Corona-Pandemie stellt Berliner Moscheen vor allem im bevorstehenden Fastenmonat Ramadan vor eine finanzielle Herausforderung. "Normalerweise erwirtschaften Berliner Moscheegemeinden im Ramadan etwa die Hälfte ihres jährlichen Etats. Vor allem in Form von Spenden", sagte der Berliner Landesvorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD), Mohamad Hajjaj. "Das fällt nun weg, da die Moscheen geschlossen sind und kaum einer per Online-Überweisung spendet."

Der islamische Fastenmonat beginnt in Europa in diesem Jahr am 24. April und endet einen Monat später. Gläubige Muslime verzichten von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken. Normalerweise treffen sich Nachbarn und Freunde im großen Kreis nach Einbruch der Dunkelheit zum allabendlichen Fastenbrechen. Aufgrund der Verordnung des Berliner Senats zur Eindämmung des Coronavirus ist das in diesem Jahr nicht möglich.

Allein in Berlin soll es laut ZMD rund 80 Moscheegemeinden und etwa 350 000 Muslime geben. Bundesweit sind es laut den Angaben rund fünf Millionen Muslime.