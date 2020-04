Tausende Handwerksbetriebe stehen vor Inhaberwechsel

In einer Motorenwerkstatt wird an einem Verbrennungsmotor geschraubt.

Potsdam. Die Inhaber Tausender Handwerksbetriebe in Brandenburg suchen in den nächsten Jahren Nachfolger. Bis 2025 werden nach Angaben der drei Handwerkskammern in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) rund 6600 neue Firmeninhaber gesucht. Bis Ende des Jahrzehnts gehen demnach voraussichtlich etwa 12 500 Firmenchefs in den Ruhestand. Die Kammern unterstützen die Betriebsübergänge frühzeitig mit Beratungsangeboten. Die Handwerkskammer Potsdam startet dafür im Mai ein bis 2022 laufendes Projekt. Wie die Landesregierung auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mitteilte, unterstützen auch EU, Bund und Land Brandenburg den Generationenwechsel im Handwerk mit mehreren Beratungs- und Förderprogrammen.