Berlin. Unternehmen in Berlin haben im Jahr 2018 so viel Geld wie nie zuvor für Forschungs- und Entwicklungsprojekte ausgegeben. Das geht aus der neuen Innovationserhebung 2019 hervor. Der bislang unveröffentlichte Bericht liegt der Berliner Morgenpost exklusiv vor.

Demnach investierten die Unternehmen vor zwei Jahren die Rekordsumme von 4,65 Milliarden Euro in neue Produkte und Verfahren. Das seien 785 Millionen Euro mehr gewesen als 2017. Grundlage des Berichts ist eine Erhebung, die zwischen Februar und November des vergangenen Jahres unter 1723 Berliner Unternehmen aus der Industrie sowie ausgewählter Dienstleistungsbranchen durchgeführt wurde.

Die Innovationskraft der Unternehmen in Berlin sei ungebrochen, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) mit Blick auf die neuen Zahlen. „Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden innerhalb eines Jahres um 20 Prozent gesteigert. Das ist im Bundesvergleich ein Spitzenwert. Gerade in Krisenzeiten wie jetzt ist es wichtig, in die Zukunft zu investieren und neue Ideen und Verfahren voranzutreiben“, erklärte Pop. Wegen der Coronavirus-Pandemie steht die Produktion in vielen Industriebetrieben derzeit still, andere Unternehmen und auch wissenschaftlichen Einrichtungen haben Mitarbeiter auch in Homeoffice geschickt.

Nicolas Zimmer, Vorstandsvorsitzender der Technologiestiftung Berlin, sagte, die Zahlen zeigten, dass Berlin eine erfolgreiche Innovationskultur entwickelt habe. 26 Prozent der Unternehmen – also gut jedes vierte Unternehmen – sei kontinuierlich mit Innovationen beschäftigt, betonte Zimmer. „Trends wie Künstliche Intelligenz sind hier bereits fester etabliert als im übrigen Bundesgebiet. Allerdings bleibt Luft nach oben: Insbesondere die produzierenden Unternehmen nutzen die Technologien noch nicht in dem Maße, wie es möglich und wünschenswert ist“, sagte er.

Fintechs der Hauptstadt besonders kreativ

Der Innovationsstandort Berlin unterscheidet sich dabei in einigen Bereichen deutlich vom Rest Deutschlands. Die Pharma-, Chemie- und Kunststoffindustrie etwa liegt mit Investitionen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro und einem Anteil von 30 Prozent an allen Innovationsausgaben auf Platz eins in der deutschen Hauptstadt. Bundesweit hingegen landet die Branche mit einem Anteil von 13 Prozent lediglich auf Rang drei. Vor allem die Präsenz der Forschungseinheiten von Konzernen wie Bayer, Pfizer oder Sanofi in Berlin sei ein Grund für diese Entwicklung, die auch zeige, dass Berlin nach wie vor für Fachkräfte besonders attraktiv ist, so Technologiestiftungs-Chef Nicolas Zimmer.

Der deutschlandweit führende Maschinen- und Fahrzeugbau kommt mit Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 458 Millionen Euro erst an zweiter Stelle. Die Finanzdienstleistungsbranche spielt in Sachen Innovationen hingegen eine bedeutendere Rolle als im Rest der Republik. Fintechs gaben dem Bericht zufolge 2018 rund 342 Millionen Euro für neue Dienstleistungen und Produkte aus, das war ein Anteil von 7,3 Prozent an allen F&E-Ausgaben in Berlin. Deutschlandweit steuerte die Branche hingegen nur drei Prozent der Investitionen für Innovationen bei. Ausschlaggebend dafür dürfte vor allem die zuletzt gewachsene Szene an jungen Finanzdienstleistungsunternehmen in Berlin sein.

Außerdem spielen im Berliner Innovationsgeschehen die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eine deutlich größere Rolle als im übrigen Bundesgebiet. Die Berliner KMU gaben 2018 rund 598 Millionen Euro aus – das waren zwei Prozent ihres Umsatzes – für Forschung und Entwicklung aus. Bundesweit waren es nur 1,4 Prozent. Zumindest laut der jüngsten Erhebung zahlte sich dieses Engagement aber aus: Kleine und mittlere Firmen in Berlin erzielten mit Produktneuheiten 3,8 Milliarden Euro Umsatz, das waren 12,7 Prozent des Gesamtumsatzes.

Berliner Firmen gehen öfter Kooperatioonen ein

Berliner Unternehmen sind darüber hinaus stärker dazu bereit, Kooperationen einzugehen als der Bundesdurchschnitt. Die Zusammenarbeit sei eine Möglichkeit, Ressourcen zu bündeln, Kosten aufzuteilen und gemeinsam zu tragen und so größere Vorhaben realisieren zu können sowie auch die Verlustrisiken zu streuen, heißt es in dem Innovationsbericht. Sie kooperieren dabei nicht nur mit anderen Firmen, sondern auch mit Hochschulen und staatlichen Forschungseinrichtungen. Aber auch Lieferanten und Kunden können mitunter Kooperationspartner sein. Vor allem mit Partnern aus der Region werden die gemeinsamen Projekte eingegangen.

Laut Innovationsbericht hadern die Firmen aber auch damit, Risiken einzugehen, um neue Ideen in die Tat umzusetzen. Als größte Innovationshemmnisse nannten die Betriebe in Berlin „zu hohe Kosten“ (43 Prozent), gefolgt von dem „Mangel an geeignetem Fachpersonal“ (42 Prozent). Bundesweit ist das Bild ähnlich. Trotz Bedenken einiger Unternehmen rechnet die Technologiestiftung damit, dass sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im vergangenen Jahr erneut erhöht haben.

Mit Blick auf die aktuelle Coronakrise und das Jahr 2020 seien Prognosen noch zu früh, sagte Nicolas Zimmer. Es könne aber sein, dass der Corona-Schock zusätzlichen Innovationsdruck erzeuge. „Bei vielen Unternehmen brechen jetzt Umsätze weg. Ich glaube, dass diese Entwicklung an vielen Stellen Innovationsprozess beschleunigt“, erklärte Zimmer.

Gerade die Berliner Wirtschaftsstruktur aus kleinen und mittleren Unternehmen bringe gute Voraussetzungen mit, um sich schnell neuen Gegebenheiten anzupassen. Das zeige, so Zimmer, auch die Innovationserhebung, die erstmals den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Firmen in der Stadt erhoben hat. Demnach basieren nicht nur mehr neue Produkte und Dienstleistungen auf dem Einsatz von KI. Viel mehr Unternehmen in Berlin sind auch schon länger mit dem Thema beschäftigt als im Rest Deutschlands.