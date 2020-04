Start-up will Warteschlange vor Läden digitalisieren

Berlin. Für die Ideen von Walter Ballheimer geht es normalerweise hoch hinaus: Mit seiner Firma German Orbital Systems baut der Berliner Satelliten. Erst kürzlich seien wieder drei Trabanten in den Weltraum geschossen worden, erzählt Ballheimer.

Russische Universitäten würden nun mithilfe der Himmelskörper Flugzeugbewegungen auswerten – im Auftrag der Wissenschaft versteht sich. Sieben Mitarbeiter arbeiten am Unternehmenssitz in Moabit an den Konstruktionsplänen für die Satelliten und übernehmen später auch die Fertigung der Produkte. In der Coronakrise hat sich Ballheimer nun aber vor allem einem Problem auf der Erde gewidmet.

Wenn ab Mitte nächster Woche in Berlin Geschäfte mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfe, werde vor allem das Organisieren der Warteschlange zur Herausforderung, glaubt Ballheimer. Nicht jeder Laden habe die Möglichkeit, entsprechende Markierungen vor seinem Geschäft anzubringen oder einen Mitarbeitern abzustellen, die die Kundenströme organisiert.

Ballheimer hat deswegen eine digitale Lösung entwickelt. „Wenn Menschen keine Zeit mehr in Warteschlange verlieren, reduzieren sich auf für jeden einzelnen die Ansteckungsrisiken. Wir ermöglichen es jedem Geschäftstreibenden virtuelle Warteschlangen mit nur zwei Klicks zu erstellen“, erklärt der Unternehmern.

Digitaler Warteschlangen-Manager soll während Corona kostenlos sein

2Meters hat Ballheimer die Browser-Anwendung genannt, über die Händler innerhalb weniger Minuten digitale Warteschlangen erstellen können. Bald soll auch eine App hinzukommen, die Nutzer auf ihre Smartphones herunterladen können. Angaben Ballheimers zufolge müssten Geschäftsleute dann lediglich die Adresse ihres Ladens eingeben und mitteilen, wie viele Menschen das Geschäft innerhalb einer festgelegten Zeiteinheit betreten dürften. Dann erstelle die Künstliche Intelligenz (KI) automatisch einen Zeitplan, in den sich Menschen, die einen Einkauf planen, eintragen könnten, erklärt der Unternehmer.

Ballheimer benötigt dafür aber zunächst Reichweite. Nur, wenn möglichst viele Geschäftsleute und auch Kunden die Lösung nutzen, ließen sich Warteschlangen effektiv vermeiden. Ballheimer will Gewerbetreibenden seine digitale Lösung in der Corona-Krise deswegen zunächst kostenlos anbieten. Allerdings: Auch mit der App wird es weiterhin Warteschlagen geben, weil eben nicht jeder Kunde seinen Besuch vorab über die digitale Lösung planen wird.

Ballheimer ist mit seiner Idee nicht neu auf dem Mark. Verschiedene Apps, unter anderem von US-Entwicklern, haben sich dem Organisieren von digitalen Warteschlangen bereits angenommen. Hierbei habe der Fokus allerdings eher auf Arztpraxen gelegen, sagt der Berliner Unternehmer. Corona hingegen erfordere auch ein Umdenken in der Welt des stationären Einzelhandels. „Es wird ein langsamer Weg werden zurück zur Normalität“, schätzt Walter Ballheimer.

Berlin-Partner-Chef: Werden agiler und digitaler sein müssen

Es werde sicherlich nicht einfach so wie früher, das sei aber auch gut, sagt der Chef des Berliner Standortentwicklers Berliner Partner, Stefan Franzke. „Wir werden agiler sein und digitaler, wir werden das Gelernte behalten und uns weiter verbessern. Angebote wie 2meters.app zeigen, dass die aktuelle Situation auch eine gewaltige Chance ist. Sie zeigen, dass Berlin schon immer eine Stadt der Ideen, der Erfindungen, des Sich-Ausprobierens war“, so Franzke weiter.

Mit seiner Anwendung will Ballheimer auch dafür sorgen, dass die Geschäfte ihre in Corona-Zeiten begrenzen Kapazitäten voll auslasten. Der Entwickler bedient sich dabei dem Prinzip der Überbuchungen, so wie es etwa bei Fluggesellschaften üblich ist. Weil Menschen trotz Buchungen auch immer mal wieder nicht pünktlich am Gate erscheinen, verkaufen viele Airlines mehr Tickets als eigentlich zur Verfügung stehen. So ähnliche arbeitet mit Blick auf den Handel auch die KI von 2Meters und weist mitunter entsprechend mehr Warteschlangenplätze aus als eigentlich zur Verfügung stehen. Geschäftsleuten solle es so ermöglicht werden, trotz der derzeit schwierigen Phase, den maximal zulässigen Publikumsverkehr für ihren Laden zu erreichen, erklärt Walter Ballheimer.

Unternehmer will auch Problemlöser auf der Erde sein

Der 35 Jahre alte Unternehmer hatte ursprünglich Luft- und Raumfahrttechnik an der Technischen Universität Berlin studiert und nach seinem Abschluss sein Satellitenbau-Unternehmen gegründet. Jetzt habe er sich aber vorgenommen, mehr auf der Erde zu tun und nicht nur im Weltraum, sagt Ballheimer. Mit seinem Entwicklungsteam arbeite er auch gerade an einer digitale Lösung, um Ernteerträge in der Landwirtschaft vorhersagen zu können. Ziel sei es, die Preisschwankungen an den Märkte einzudämmen. So wie bei den digitalen Warteschlangen soll dem Unternehmer auch dabei die Künstliche Intelligenz helfen.

