Coronavirus: „Wenn alles vorbei ist, feiert Oma eine Party“

Berlin. Den ersten Corona-Toten gab es in England am 5. März. In den vergangenen sechs Wochen sind in Großbritannien fast 15.000 Menschen an dem Virus gestorben. Die Nachbarinsel Irland hat mit rund 500 Toten gezeigt, dass frühes Einführen von Maßnahmen etwas bringt. Die Medien und auch die Politiker der Inseln sprechen immer wieder vom zweiten Weltkrieg als vergleichbare Krise. Die Nation steht zusammen — die Rede der Queen vergangenen Woche sollte die Moral der Briten stärken. Doch die Briten in Berlin hat diese Rede kalt gelassen. Keiner der hier Interviewten hat sie überhaupt vollständig gesehen. Aber getroffen von der Krise sind sie alle. Sechs Briten erzählen.

Mark Oxley (39): Ich komme aus dem Nordwesten von England. Meine Eltern und meine Schwester wohnen noch immer dort zusammen. Meine Mutter ist vor zwei Wochen krank geworden. Sie war nicht beim Arzt, aber hat ihre Symptome per Telefon durchgegeben. Da war schnell klar, dass sie wahrscheinlich das Coronavirus hat. Erst an diesem Donnerstag sind sie alle drei zu einer Teststelle gefahren. Inzwischen hat auch mein Vater Symptome. Meine Schwester nicht. Es könnte aber sein, dass sie unwissend meine Eltern angesteckt hat, ohne Symptome zu haben.

Meine Mutter ist 66, hat Diabetes und Bluthochdruck. Natürlich haben wir alle Angst um sie. Bisher hat sie kein Fieber, aber ihre Augen sind beide entzündet. Ironischerweise war es meine Mutter, die schon im Januar nervös war, als sie die Meldungen aus China hörte. Ich sagte damals, sie solle sich nicht aufregen. Jetzt bin ich hier in Deutschland und kann nichts tun, außer Mut machen. Wir sprechen jeden Tag, ich kann sie dann zusammen im Wohnzimmer sitzen sehen. Das beruhigt mich.

Meine Großmutter ist ungefähr im gleichen Alter wie die Queen. Sie wohnt etwas weiter weg in Yorkshire, und ich mache mir Sorgen, weil sie allein ist, seit mein Großvater gestorben ist. Sie hat das, was man in England „Stiff upper lip“ nennt, diesen Kampfgeist. Sie sagte neulich: „Wenn wir das überstanden haben, werden wir alle eine große Party feiern.“

Chloe W . (33): Ich komme aus der kleinen Stadt Dorchester, ganz im Süden Englands. Verglichen mit dem Rest von Großbritannien ist es relativ coronafrei. Aber meine Mutter macht sich trotzdem große Sorgen. Sie kümmert sich beruflich um ältere Menschen und fährt von Haus zu Haus dafür. Obwohl sie mit Menschen zu tun hat, die zur Risikogruppe gehören, hat sie dafür nicht die richtige Ausrüstung. Ihr Job ist schlecht bezahlt, und anders als Krankenschwestern ist ihre Arbeit fast unsichtbar. Eigentlich wollte ich Ostern bei meiner Familie sein, aber das fiel natürlich ins Wasser. Sobald das hier vorbei ist, sitze ich im ersten Zug nach England.

Dabei geht es mir sehr gut hier. Ich wohne in einer schönen Wohnung mit meinem Freund, wir haben einen großen Balkon im obersten Stockwerk und ich kann von zu Hause aus arbeiten. Wie Deutschland mit der Krise umgegangen ist bisher, ist wirklich bewundernswert. Wir denken gerade beide daran, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Lustig fand ich, dass in den sozialen Netzwerken viele Briten ein Foto mit Wurst und Käse geteilt haben und dazu schrieben: „Wurst-Käs-Szenario“. Die meisten waren wohl mal in Berlin und haben eine Curry-Wurst gegessen.



Joseph H. ( 32): Ich wohne mit Chloe in der Wohnung in Wedding und komme aus der gleichen Gegend, wie sie. Ich bin Musiker und während sie Homeoffice macht, übe ich Klavier. Die meisten meiner Klavierschüler kann ich per Skype unterrichten, aber alle meine Konzerte sind abgesagt. Ich war wirklich erstaunt, dass es kaum zwei Tage gedauert hat, bis mein Antrag auf Unterstützung bearbeitet war, und 5000 Euro auf meinem Konto waren. Das hat mich wirklich beruhigt. Meine Freunde in London wissen weder, wann sie ihr Geld bekommen, noch wie viel es sein wird. Das löst zusätzlichen Stress aus.

Trotz des Lockdowns wie hier in Huddersfield in Nordengland, steigen in Großbritannien die Opferzahlen durch Covid-19 rasant.

Foto: Oli Scarff / AFP

Eine meiner Schwestern arbeitet im St.-Thomas-Krankenhaus, gegenüber von Westminster in London. Sie arbeitet in der Corona-Abteilung, also direkt an der Front sozusagen. Da es eines der besten Krankenhäuser des Landes ist, haben sie genug Ausrüstung, nicht zufällig war Boris Johnson in diesem Krankenhaus. Aber selbst dort muss eine Krankenschwester drei Patienten am Beatmungsgerät überwachen. Sie lebt in einer kleinen Wohnung in der Innenstadt. London kann sehr laut und schmutzig sein. Ich denke oft an sie.

Manchmal am Wochenende macht meine Familie eine Skypekonferenz, und wir machen alle „Familienyoga“. Meine andere Schwester ist Yoga-Expertin. Wir waren im Mai eingeladen zur Hochzeit meines Bruders, die hat er jetzt natürlich abgesagt. Die holen wir nach.



Rose Newell (33): Ich bin im Südwesten von England aufgewachsen und wohne jetzt seit circa zehn Jahren in Deutschland. Ich war gerade in London, als die Corona-Krise wirklich losging. Danach besuchte ich eine Freundin in Bonn, die auf dem Kölner Karneval war. Jetzt war sie krank, konnte sich aber nicht auf das Coronavirus testen lassen. Fünf Tage später fühlte ich mich auch nicht gut. Ich bekam Fieber, kaum Luft und musste viel husten. Ich wusste, das war Corona. Die Symptome waren mild, aber es hat mir Angst gemacht. Ich habe es mittlerweile überstanden, aber es war wirklich kein Spaß. Vor allem hat mich die Müdigkeit sehr gewundert, die auch noch anhält. Ich habe meinen Eltern, die in Cornwall leben, gesagt, dass sie diese Krankheit sehr ernst nehmen sollen. Sie weigern sich aber weiterhin, eine Maske zu tragen. Sie sagen, sie wären dann die einzigen im Dorf.

Ich bin Übersetzerin und habe neulich einen Artikel über die deutschen Pandemie-Maßnahmen auf Englisch übersetzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich für das kurze deutsche Wort „kaputtgespart“ fast einen ganzen Satz auf Englisch schreiben müsste. Das Konzept begreifen Briten aber ganz schnell.



Peter Wood (29): Eigentlich arbeitet meine Schwester als Krankenschwester in London, aber da sie vor einem halben Jahr Mutter geworden ist, zog sie kurz vor Beginn des Lockdowns aufs Land zu meinen Eltern nach Südengland. Sie sind dort mitten im Wald und verlassen das Mini-Dorf fast nie. Es tut mir schon leid, dass ich jetzt nicht bei ihnen sein kann, aber andererseits geht es mir gut hier. Ich bin mit meiner Freundin viel zu Hause, und weil ich Freiberufler bin, habe ich auch sofort eine Unterstützung bekommen. Das ging schnell und problemlos, aber ich bin sehr sparsam mit dem Geld, da ich nicht weiß, wie lange es dauert. Manchmal wache ich früh auf und fange schon im Bett an, die Nachrichten zu lesen, meist den „Guardian“.

Am Anfang haben wir noch unter meinen Freunden hier und in England gescherzt, dass es endlich einmal ein anderes Thema als Brexit gibt. Aber inzwischen ist alles sehr ernst geworden, auch wenn es ein seltsam verbindendes Gefühl ist, dass wir alle mehr oder weniger gleichzeitig in der gleichen Krise steckt. Als Boris Johnson ins Krankenhaus kam, wollte ich gar nicht so viel über ihn wissen. Natürlich wünsche ich so etwas niemandem, aber er gehört zu den Menschen, die mit ihren Entscheidungen den Ausbruch hätte verhindern können. Ich hoffe, wenn alles vorbei ist, vergisst das niemand.



Alice Dixon (37): Ich komme aus Somerset und habe lange in Manchester und London gelebt, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Jetzt haben wir eine Wohnung in Berlin, sind aber für die Zeit von Corona in unser Landhaus in der Uckermark gezogen. Das ist natürlich für unsere Kinder viel besser, von meinen Nachbarn in Prenzlauer Berg habe ich gehört, dass es Streit gab, weil Kinder im Hof gespielt haben. Einer der Väter hat seine Kinder lautstark verteidigt, und die Stimmung ist gerade nicht so gut. Mir ist bewusst, was das für ein Luxus ist, und ich bin wirklich froh, dass wir hier draußen sein können, auch wenn das Mobilfunknetz immer wieder zusammenbricht. Wir halten uns natürlich von unseren Nachbarn hier fern und haben die meisten unserer Einkäufe aus Berlin mitgebracht.

Für meine Familie in England ist es gerade nicht leicht. Zwei meiner drei Geschwister sind Lehrer und arbeiten weiter. Wir alle haben Kinder, und wir wollten uns eigentlich zu Ostern in England treffen. Trotzdem haben die Kinder mit ihren Cousins besten Freunden das Skypen inzwischen gelernt und spielen online mit ihren Freunden. Mein Sohn spielt mit einem Freund manchmal „Theater“. Aber ihre Stücke sind oft düster, sie „sterben“ und „erwachen“ dann wieder als Zombies. Manchmal denke ich, sie verarbeiten so die Krise. Als Boris Johnson ins Krankenhaus kam, habe ich befürchtet, dass er das für sich nutzen würde. Er, der „Corona-Held, der das Virus besiegt habe. Das hat er nicht getan. Ich denke aber, dieses ganze Gerede vom „Krieg“ hilft auch nicht wirklich. Den es lässt einige denken, es gebe einen „Feind“. Einige asiatisch aussehende Freunde von mir fühlen sich jedenfalls schon unsicher — auch in Berlin.

Aufgezeichnet von Sören Kittel

