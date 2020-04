Bausenatorin: „Die Last muss solidarisch verteilt werden“

Berlin. Bislang ist die Baubranche noch vergleichsweise glimpflich durch Corona-Krise gekommen. Doch das könnte sich bald ändern, denn Unternehmen berichten immer häufiger von Schwierigkeiten mit den Bauämtern, die in vielen Bezirken faktisch nicht mehr erreichbar sind. Trotz der angespannten Personalsituation in den Wohn- und Stadtplanungsämtern soll es aber beim Fahrplan für den Mietendeckel bleiben. Warum das so ist und was sie von dem von Mietern und Vermietern geforderten Sicher-Wohnen-Fonds hält, erklärt Bausenatorin Katrin Lompscher im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Frau Lompscher, normalerweise führen wir Interviews mit Ihnen in Ihrem Dienstsitz an der Württembergischen Straße, jetzt erstmals am Telefon. Wo sind Sie gerade?

Katrin Lompscher: Tatsächlich in meinem Büro, allerdings bin ich seit Beginn der Corona-Krise nur noch montags, mittwochs und freitags hier. Wir haben auf Leitungsebene einen Schichtplan vereinbart: An Tagen, an denen ich im Homeoffice bin, im Senat oder im Abgeordnetenhaus, ist immer einer meiner beiden Staatssekretäre vor Ort.

Und die unteren Dienstgrade?

Die Fristen für Baugenehmigungen können die Aufsichtsbehörden derzeit oft nicht einhalten.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Gleich zu Beginn der Pandemie hat der Krisenstab meiner Behörde, dessen Vorsitzende ich auch bin, beschlossen, dass die Präsenz der Mitarbeiter im Büro auf 20 bis 30 Prozent reduziert wird. Das klappt gut. Die Büros sind generell jeweils nur mit einer Person besetzt. Veranstaltungen, Konferenzen und größere Gesprächsrunden finden nur noch in Telefonschalten oder Videokonferenzen statt, das hat sich gut eingespielt. Inzwischen haben wir auch unsere technische Ausstattung deutlich verbessert, sodass den insgesamt 885 Beschäftigten inzwischen rund 350 sichere externe Zugänge zur Verfügung stehen. Wir sind also ganz gut aufgestellt.

In den bezirklichen Bauämtern scheint das anders zu sein, da gibt es offene Briefe etwa vom Architekten- und Ingenieurverein oder vom Wirtschaftsverband der Familienunternehmer, die berichten, dass die Arbeit dort weitestgehend ruht. Was ist da los?

Wir haben sowohl mit den für Wohnen als auch mit den für Stadtplanung zuständigen Bezirksstadträten im April Telefonkonferenzen durchgeführt und über die Arbeitsweise gesprochen. Dort ist die Situation tatsächlich eine etwas andere, weil die Bezirke durch die Verstärkung der Gesundheitsämter viel Personal umsetzen mussten.

Müssten Sie als oberste Behördenchefin da nicht ein Machtwort sprechen? Es wäre doch wichtig, dass die Baubranche weiter arbeiten kann.

Ich bin die Chefin der Senatsverwaltung, nicht die der Bezirke. Da ist die Verfassung von Berlin eindeutig: Wir haben als Senatsbehörde keine Fachaufsicht über die Bauämter, aber wir haben natürlich eine inhaltliche Koordinierungsverantwortung, die wir auch wahrnehmen.

Es kann aber doch nicht sein, dass Bauämter etwa in Charlottenburg-Wilmersdorf oder Mitte ihrer Arbeit nicht nachkommen und auch telefonisch oder per E-Mail faktisch nicht zu erreichen sind, obwohl dort überwiegend in Einzelbüros gearbeitet wird?

Jede öffentliche Dienststelle hat die Verantwortung, ihre Arbeitsfähigkeit so gut es geht auch im Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Das ist von Bezirk zu Bezirk sicherlich unterschiedlich, aber ich kann und werde das nicht bewerten, sondern ich habe in der Kommunikation mit meinen Fachkollegen auf Bezirksebene ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt, dass wir die Aufgaben vernünftig priorisieren. Und dass wir bei Leistungen für die Bürger, etwa beim Wohngeld, zu Erleichterungen kommen. Da sind von uns auch entsprechende Rundschreiben an die Bezirke gegangen, wie das Verfahren vereinfacht werden, wie man schnell online Wohngeld beantragen und oder verlängern kann.

Und die Bauwirtschaft bleibt auf der Strecke?

Keineswegs, sie ist für uns sogar von besonderem Interesse, weil sie auch einer der wenigen Wirtschaftsbereiche ist, der noch vergleichsweise störungsarm funktioniert. Damit das so bleibt, hat der Berliner Senat beispielsweise jetzt die Änderung der Berliner Bauordnung auf den Weg gebracht, die das Parlament allerdings noch beschließen wird.

Worum geht es dabei?

Um eine Regelung, die es im Falle besonderer Ereignisse, wie etwa einer Pandemie, ermöglicht, auf Verordnungsebene die Fristen abweichend von denen der Bauordnung zu regeln und angemessen zu verlängern.

Aber damit erlauben Sie ja den Bezirksämtern, sich etwa bei der Ausstellung von Baugenehmigungen noch mehr Zeit zu lassen?

Wir reagieren damit auf den Umstand, dass aus Gründen der derzeitigen Corona-Pandemie der Dienstbetrieb der Bauaufsichtsbehörden sowie der zu beteiligenden Stellen erheblich eingeschränkt ist und dadurch die Beteiligungs- und Bearbeitungsfristen in den Genehmigungsverfahren nicht immer eingehalten werden können. Damit besteht die Gefahr, dass sich etwa aufgrund von Fristablauf erteilte Bauerlaubnisse im Nachhinein als rechtswidrig erweisen könnten. Um das zu verhindern, müssen wir die Bauordnung entsprechend verändern.

Von welchen Fristen reden wir denn konkret?

Es gibt, je nach Art des Baugenehmigungsverfahrens, Fristen von zwei, drei oder vier Wochen. Befristet auf die Dauer der Pandemie werden wir diese jeweils verdoppeln, aber nicht aussetzen.

Kommen wir zu bereits angeschobenen Bauvorhaben: Welche Auswirkungen auf Schulbau- und Neubauoffensive sind jetzt bereits zu spüren und mit welchen Auswirkungen rechnen Sie auch langfristig?

Beim Thema Schulbau haben wir bisher keine Problemanzeige bekommen. Was nicht bedeutet, dass da nicht auch noch Probleme kommen können, etwa durch erhöhte Krankenstände oder weil Mitarbeiter aus dem Ausland fehlen und deshalb Personalmangel herrscht. Es gibt auch Hinweise auf Lieferengpässe bei Baumaterialien. Und natürlich könnte auch die kompliziertere Gestaltung des Arbeitsschutzes in Zeiten von Corona auf Baustellen zu Verzögerungen führen. Doch wie gesagt: Bisher gibt es noch keine konsolidierten Erkenntnisse, dass dies schon der Fall ist.

Und beim Wohnungsbau? Sie haben ja schon vor geraumer Zeit mitgeteilt, dass Sie die Neubauziele, die sich Rot-Rot-Grün in dieser Legislatur gesetzt hat, nicht erreichen werden. Wie wirkt sich da die Pandemie aus?

Wir prüfen mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften gerade, welche Auswirkungen die Corona-Krise hat. Allerdings gilt hier das Gleiche, wie beim Schulbau: Verzögerungen sind wahrscheinlich, es liegen aber noch keine konkreten Fälle vor. Das Thema werden wir bei unserem nächsten Jour fixe mit den Wohnungsbaugesellschaften im Mai genauer beleuchten.

Sie habe sich ja die Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Lässt sich das in Zeiten der Pandemie eigentlich umsetzen, lässt sich so etwas digitalisieren?

Bürgerbeteiligung ist und bleibt ein essenzieller Bestandteil der Berliner Stadtentwicklungspolitik. Aber natürlich müssen wir aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie die bisherigen Formate überprüfen, die Bürgerbeteiligung an sich wird aber bei keinem der kommenden Projekte unter den Tisch fallen. In der nächsten Woche sollten beispielsweise im Rahmen einer Bürgerveranstaltung vier Testentwürfe für das neue Stadtquartier im Blankenburger Süden vorgestellt werden.

Die ja heftig umstritten sind …

Umso wichtiger ist die Beteiligung. Die ursprünglich geplante Veranstaltung muss aber aufgrund der aktuellen Situation natürlich ausfallen. Es wird daher ein Online-Format vorbereitet, in dem die vier Testentwürfe gezeigt werden können. An der konkreten Umsetzung arbeiten wir noch. Genauso suchen wir einen digitalen Weg für das Partizipationsverfahren zur Entwicklung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks. Politisch verabredet haben wir ein Onlineverfahren über die Plattform mein.berlin.de. Auch bei dem geplanten Freiraumwettbewerb für die Berliner Mitte prüfen wir gerade, wie wir die geplanten Informationsveranstaltungen im Netz anbieten können.

Haben die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Ihnen auch schon Rückmeldung über die Zahl der Anträge auf Mietstundungen gegeben?

Es gibt die klare Aufforderung an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, dass kulant mit Zahlungsschwierigkeiten von Mietern während der Pandemie umgegangen werden soll. Ich habe keine Rückmeldung, dass das an irgendeiner Stelle nicht umgesetzt wird. Die Mieter und Mieterinnen haben rechtlich die Möglichkeit, dass sie bis 2022 Zeit haben, die gestundete Miete nachzuzahlen. Bisher haben sich nur einige hundert Mieter bei den Gesellschaften gemeldet, aber wie gesagt, wir stehen ja noch am Anfang der Pandemie.

Erstaunt Sie nicht, dass sich bisher nur so wenige Mieter gemeldet haben?

Die Städtischen gehören ja nicht zu den Miettreibern, die Mieten sind moderat. Aber klar ist auch, dass auch diese Mieten, etwa für Solo-Selbstständige, die jetzt nicht arbeiten können, dennoch nicht leistbar sein können. Ich rechne deshalb auch noch mit einem weiteren Anstieg.

Haben Sie schon Erkenntnisse, ob Ihr Appell an Berlins Vermieter, keine Kündigungen wegen Zahlungsrückständen auszusprechen und auch keine Räumungen durchzuführen, gewirkt hat?

Mir ist kein Fall bekannt, in dem seit Ausbruch der Pandemie noch Wohnungen in Berlin geräumt wurden.

Unterstützen Sie den von Mieter- und Vermieterverbänden gleichermaßen geforderten staatlichen Sicher-Wohnen-Fonds, der die Zahlung der Miete übernehmen soll, wenn der Mieter diese coronabedingt nicht mehr zahlen kann?

Der Berliner Senat hat am 24. März den Beschluss zur Ausweitung des Mieterschutzes während der Corona-Krise gefasst. Dort haben wir formuliert, dass sich Berlin an Maßnahmen des Bundes beteiligen und dass er bei Bedarf eigene Hilfsangebote entwickeln wird. Der von den Verbänden vorgeschlagene Sicher-Wohnen-Fonds ist allerdings noch nicht so ausgearbeitet, dass man schon über konkrete Maßnahmen sprechen könnte. Auch der Bund hat noch keinen ausgearbeiteten Vorschlag unterbreitet.

Was halten Sie aber ganz generell von der Forderung, dass der Staat bei der Zahlung von Mietrückständen einspringen soll?

Die Last muss solidarisch verteilt werden. Ich halte es nicht für vermittelbar, dass Mietausfälle durch einen zu 100 Prozent steuerfinanzierten Topf ausgeglichen werden. Was es braucht, ist vielmehr ein solidarischer Lastenausgleich. Wohnungsunternehmen sind auch Unternehmen, die Zugang zu den Hilfsprogrammen haben, die Bund und Länder auf den Weg gebracht haben. Vor diesem Hintergrund muss man den konkreten Unterstützungsbedarf herausarbeiten, bevor man weitergehende Maßnahmen treffen kann.

Wir haben ja bereits über die bezirklichen Wohn- und Bauämter gesprochen: Werden Sie den Mietendeckel-Zeitplan wie angekündigt einhalten können, also Absenkung ab November, oder müssen Sie das verschieben, weil das Personal zur Prüfung fehlt?

Es liegt gar nicht in meiner Hand, nur der Gesetzgeber kann den Zeitplan verschieben, der ja im Gesetz verankert ist. Und in dem Gesetz steht, dass Mieter einen Anspruch darauf haben, dass überhöhte Mieten neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes abgesenkt werden. Das Gesetz ist am 23. Februar in Kraft getreten, also bleibt es dabei, dass ab 23. November dieser Anspruch besteht.

