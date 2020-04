Cynthia Barcomi - Mit Care-Paketen aus dem schwarzen Loch

Berlin. Die Schließung ihrer beiden Läden an der Sophienstraße in Mitte und an der Bergmannstraße in Kreuzberg traf Cynthia Barcomi vor vier Wochen vollkommen unvorbereitet. Nicht nur, dass ihre über 20 Jahre aufgebaute Existenz plötzlich auf dem Spiel stand, ganz unmittelbar hatte die Gastronomin auch 16 Käsekuchen übrig. Ein Freund schlug vor, das Gebäck an die Feuerwache Prenzlauer Berg an der Oderberger Straße zu spenden. Das kam bei den Beschenkten so gut an, dass daraus eine größere Idee entstand.

Seit Anfang April bietet die 56-Jäh­rige mit ihrem Café und Deli nicht nur einen Lieferservice für das gesamte Stadtgebiet an, sondern hat zusammen mit Showrunnerin Anna Winger („Deutschland 86“, „Unorthodox“) und der Ufa auch eine Care-Pakete-Aktion für Berliner Krankenhäuser ins Leben gerufen. Wer Ärzten und Pflegekräften als Dankeschön für ihre Arbeit etwas ­Gutes tun möchte, kann auf der Webseite von „Barcomi’s“ süße und herzhafte Lunchpakete für 25 bis 100 Euro bestellen. Cynthia Barcomi und ihr Team legen noch eine Spende oben drauf und liefern die Pakete mit Kuchen, Muffins, Scones und Bagels an zwölf Krankenhäuser.

Beispielsweise an die Charité und die Vivantes Kliniken. „Für mich ist das der beste Weg, die Menschen zu unterstützen, die rund um die Uhr Unglaub­liches leisten“, sagt die gebürtige Amerikanerin. Die Speisen entsprechen den notwendigen Hygienevorschriften, sind unkompliziert direkt verzehrbar und nicht schnell verderblich.

Mitarbeiter der Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin bedanken sich mit einem Foto bei Cynthia Barcomi und ihrem Team.

Jedes Paket wird mit einer persönlichen Grußkarte des Spenders verschickt. Das Feedback sei überwältigend, die positive Energie helfe ihr durch die unternehmerisch schwierige Zeit, sagt Barcomi. Gewinn mache sie mit dem Lieferservice nicht, dafür haben sie und ihr Team jetzt wieder eine sinnvolle Tätigkeit und ein Ziel vor Augen. „Es geht mir auch um meine Mitarbeiter. Sie sollen sich gebraucht und wertgeschätzt fühlen“, sagt sie. „Ein Geschäftsmodell ist das nicht. Aber wenn das unsere Beschäftigungstherapie ist, dann ist das so.“

Mit ihren Läden erhält Barcomi keine finanzielle Unterstützung

Denn wichtig ist die neue Aufgabe auch für Cynthia Barcomi selbst. Mit mehr als 50 Mitarbeitern gehört „Barcomi’s“ zu den mittelständischen Unternehmen, die aktuell keine finanzielle Unterstützung erhalten. Für die Berlinerin, die die Miete für ihre Läden, Betriebskosten und andere laufende Kosten weiterzahlen muss, ist das existenzbedrohlich.

Sie sei anfangs verzweifelt gewesen, habe sich dann aber auf ihr Lebensmotto besinnt: „Entweder ich falle in ein schwarzes Loch oder ich lasse mir etwas einfallen.“ Gemeinsam mit ihrer Freundin Anna Winger entstand so die Idee zu dem Care-Paketen.

Mittlerweile promoten auch Schauspieler von Ufa-Produktionen, darunter „Kudamm“-Darsteller Sabin Tambrea, die Aktion in den sozialen Medien. „Das ist doch besser, als nur dazusitzen und bitter zu sein, weil man keine Zuschüsse bekommt und keinen Kredit aufnehmen kann. Ich war kurz an diesem Punkt, aber ich habe gemerkt, das frisst mich von innen auf“, sagt Cynthia Barcomi.

Für die Überlebensstrategie konnte sie aus ihrem unternehmerischen Erfahrungsschatz schöpfen. Als sie Mitte der 1990er-Jahre ihr „Barcomi’s Café & Kaffeerösterei“ in Kreuzberg eröffnen wollte, bekam sie zunächst keinen Kredit oder Mietvertrag. Auch damals ließ sie sich etwas einfallen und betreibt mittlerweile ein zweites Café, einen Cateringservice, schreibt Kochbücher und ist regelmäßig als Backexpertin im Fernsehen zu sehen.

„Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, muss man kreativ werden. Aber das tut manchmal wahnsinnig weh“, sagt Barcomi. „Wir befinden uns gerade in einer Krise, die niemand für möglich gehalten hätte, die in meinem Fall 26 Jahre Arbeit in Gefahr bringt. Am Ende ist es eine mentale Sache, sich nicht unterkriegen zu lassen, wenn man erst einmal alle Nervenzusammen­brüche überstanden hat. Und wir schlagen jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe.“

Existenzangst macht Barcomi zu schaffen

Noch immer gebe es Momente, in denen es ihr nicht gut gehe, gibt sie zu, „in denen ich aus dem Fenster springen könnte, weil mir alles zu viel ist“. Vor ­allem die Existenzangst, die Ungewissheit und die Verantwortung für ihre Mitarbeiter machen ihr zu schaffen. Dennoch lässt sich Cynthia Barcomi nicht unterkriegen – auch wenn das bedeutet, dass sie doppelt so viel Stress hat wie sonst.

„Es ist eine furchtbare Zeit, aber man muss das akzeptieren“, sagt sie. „Jeden Tag an der Bergmannstraße in der Küche zu stehen, gefällt mir sogar. Mir ist es egal, wie viel ich arbeite.“ Bis es wieder bergauf geht, sei sie dankbar für ihr stabiles Umfeld von guten Mitarbeitern, Freunden, Familie und den Hühnern in ihrem Garten. „Die haben angefangen, Eier zu legen. Es ist ein Wunder.“

