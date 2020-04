Glückwünsche von Nowitzki: Sabally auf dem Weg zum Star

Frauen-Basketball fristet in Deutschland ein Nischendasein. Mit ihrem Sprung in die WNBA sorgt die 21 Jahre alte Berlinerin Satou Sabally nun für Aufsehen. Die Gratulanten könnten kaum prominenter sein.

New York. Von ihrem Vorbild Dirk Nowitzki erhielt Satou Sabally den ersten Willkommensgruß aus Dallas, und auch Superstar LeBron James wünschte Deutschlands bester Basketballerin viel Glück. Bereits als zweite Spielerin wurde die 21-Jährige bei der Talenteauswahl Draft der US-Profiliga WNBA ausgewählt - und freute sich nach einem "sehr hektischen" Tag über die prominente Unterstützung. "Er hat mir einen Tweet geschickt und meinte, dass er sich melden wird", sagte Sabally über Nowitzki. "Aber ich hatte noch gar keine Zeit, alle meine Nachrichten zu checken."

So früh wie keine Deutsche vor ihr wurde die in New York geborene und in Berlin aufgewachsene Sabally am Freitag (Ortszeit) von einem WNBA-Team ausgewählt und spielt zukünftig für die Dallas Wings. Die Texaner entschieden sich für die deutsche Nationalspielerin, die in den vergangenen drei Jahren in Oregon am College spielte.

"Willkommen @Bally Satou. Dallas ist ein toller Ort!!!! Auf gehts!!", twitterte Nowitzki, der seine Karriere vor einem Jahr beendet hatte. "Die nächste Deutsche in Big D!!", antwortete Ex-Profi Detlef Schrempf, der wie Nowitzki für die Dallas Mavericks gespielt hatte. "Gratulation!! Viel Glück in Dallas", schrieb LeBron James. Auch der aktuelle Mavs-Profi Maximilian Kleber schickte Internet-Grüße.

Sabally weiß um das immense Vermächtnis, dass Nowitzki in der texanischen Metropole hinterlassen hat. "Ich hoffe, dass ich Dallas auf die Karte bringen kann, so wie er", sagte Sabally in einer ersten Reaktion dem TV-Sender ESPN, als sie nach Nowitzki gefragt wurde. "Er hatte so einen großen Einfluss auf den deutschen Basketball und ich hoffe, das werde ich auch haben." Wenig später scherzte sie in einer Telefonkonferenz, dass sie nun Nowitzkis Spezialwurf lernen müsse. "Ich bin so glücklich und kann es kaum erwarten, nach Dallas zu kommen."

Greg Bibb, Präsident der Dallas Wings, beschrieb Sabally als ein Talent, wie es nur selten in einer Generation vorkomme. Bei ihrer Vorstellung gaben die "Dallas Morning News" den Lesern direkt auch die richtige Aussprache mit auf den Weg: "SAH-Two SAH-Buh-Lee".

Die Fans der Wings dürfen sich zudem auch auf einen weiteren Namen aus Deutschland freuen, der für amerikanische Zungen womöglich noch größere Schwierigkeiten bergen dürfte. Luisa Geiselsöder (20) aus Nördlingen wurde an 21. Stelle ausgewählt. An 22. Position sicherten sich zudem die Los Angeles Sparks die Dienste von Leonie Fiebich (20), die zuletzt für Wasserburg aktiv war. Nach Marlies Askamp, Martina Weber, Linda Fröhlich und der bei den Sparks unter Vertrag stehenden Marie Gülich sind die drei die deutschen Spielerinnen fünf, sechs und sieben, die in der WNBA eine Chance bekommen.

"Dieser Draft zeigt eindrucksvoll, dass in Deutschland im weiblichen Nachwuchsbasketball in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet wurde", sagte Armin Andres, DBB-Vizepräsident für Leistungssport. "Wir hoffen, dass sich alle drei schnell und gut in der WNBA zurechtfinden, sobald die Saison starten darf. Sie sind drei echte Eckpfeiler für unsere Damen-Nationalmannschaft, die an frühere Erfolge anknüpfen soll." Momentan ist die Damen-Nationalmannschaft auf europäischer Ebene allenfalls zweitklassig.

Der WNBA-Draft hätte eigentlich in New York stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie war es eine virtuelle Veranstaltung. Die neue Saison hätte am 15. Mai beginnen sollen, ist aber auf unbestimmte Zeit verschoben.

"Ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob es der richtige Schritt ist, unter diesen Umständen die Profi-Laufbahn einzuschlagen", sagte Sabally vor dem Draft zu der ungewissen Zeit in der Corona-Krise. Nun freut sie sich aber auf die anstehende Profizeit, auch wenn noch unklar ist, wann es genau losgehen kann. "So lange muss ich mich zu Hause fithalten. Ich mache sehr viel Yoga, ich habe ein paar Gewichte geschickt bekommen."