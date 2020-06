Die Brennhaare der Raupe können heftige Symptome verursachen. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Hund, Katze und Co. So schützen Sie Ihre Vierbeiner.

So gefährlich ist der Eichenprozessionsspinner für Haustiere

Berlin. An Berliner Bäumen sind wieder die für Allergiker gefährlichen Eichenprozessionsspinner aktiv. Außerdem seien an Sträuchern und Bäumen verstärkt Schwammspinner zu beobachten, die für den Menschen ungefährlich seien, sagt Wildtier-Experte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. „Das Aufkommen an Eichenprozessionsspinnern ist vergleichbar mit dem Vorjahr“, sagt Ehlert. 2019 gab es einen Anstieg um etwa ein Drittel im Vergleich zu den Vorjahren.